Novosti Online | 23. april 2019. 16:53 |

Glumac Igor Pervić koji je 23. aprila ujutru preminuo u 52. godini, kratko je bio oženjen glumicom i balerinom Jelenom Tinskom (65).Posle razvoda nisu ostali ni u kakvom kontaktu, a ona je istakla da je tužno to što se dogodilo."Kad čovek izgubi život koji je dar od Boga svojom krivicom - onda je to tužno. Drugo je kad se neko razboli, udari ga auto, ali kada ti svesno uništiš svoj život onda je to jako tužno", kazala je Tinska za "Telegraf"."Sa Igorom nisam u kontaktu od 2000. godine, kada smo se i rastali. Ponosim se svojim ljubavima, ali bih ovu htela da zaboravim", kaže glumica.Jelena je otkrila kakav je bio pokojni glumac i da je zbog njegove majke Lidije Pilipenko, zapravo, najtužnija."Igor Pervić je bio jedan talentovan, prelep, šarmantan i duhovit čovek koga je droga uzela pod svoje. Znam da je sada najteže njegovoj majci, Lidiji Pilipenko i zbog nje sam posebno tužna. Ona je ceo svoj život posvetila toj borbi da ga oslobodi prošlosti i mislim da je ovo najbolniji udar za nju u životu. Onoliko sam tužna što je on umro, koliko bih bila da je umro bilo ko na taj način", rekla je Jelena.Tinska je pre dve godine izjavila da je Pervić "najveće zlo u njenom životu i da bi ga preskočila kada bi ga videla na ulici", a nakon njegove smrti ne bi mogla da ponovi iste reči."Ta izjava od pre nekoliko godina iz medija, u drugom kontekstu, ne može da ima vezu sa današnjim danom kad njegova mama čupa kosu jer joj je sin umro. Ne mogu da stojim iza toga što je bilo u prošlosti i da kopam oči ženi koja je očajna", rekla je Tinska.(Telegraf)