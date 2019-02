Na današnji dan, tačno godinu dana od kada nas je Nebojša Glogovac napustio mnoge kolege sećaju se velikog glumca.Žarko Laušević je na instagramu tim povodom objavio i kratko pismo upućeno glumcu, koje prenosimo u celosti:"Dragi GlogiČitam tvoju poruku od pre neki dan: "Znam da će biti dobro... Pričaćemo... Samo malo da prođe ovo ludilo... Što kažu, Srbi pamte do četvrtka, tako da se čujemo za vikend, a do tada, evo ti par viceva..." Jesenas smo, čekajući prevoz na aerodromu u Bostonu, pravili planove da nešto radimo zajedno. Rekao si "radićemo sigurno ili ovde ili tamo". Onda ti je stigla poruka i poskočio si kao malo dete: "Dobio sam nagradu u Londonu!". Bila je to nagrada za najboljeg glumca prestižnog evropskog festivala. Svi smo, poneti tim osećajem velikog ponosa, odigrali poslednje izvođenje "Hadersfilda". I te noći sam te, kao i na celoj kanadsko-američkoj turneji, gledao na sceni, sa strane, nem od sreće što prisustvujem jednom čudesnom predavanju i davanju sebe glumi kakvo nikada ranije nisam video.Moja nastarija ćerka je godinama imala svog omiljenog i najboljeg glumca. Onda mi je jednog dana bojažljivo izjavila:"Tata, ti više nisi moj najbolji glumac!". "Ah, ko je taj što je čedu mome pomutio razum?" - promucah nekog patetičnog Šekspira iz sećanja. "Nebojša Glogovac..." - skrušeno mi priznade. Zagrlih je. "Pa, on je i za mene najbolji glumac" - priznah i ja njoj.Laknulo joj je. I zbog tebe je otputovala iz Čikaga s nama u Boston da ponovo odgleda predstavu.Glogi, od kada sam čuo za tvoju boljku, krenuo sam nešto da pišem za nas. Pa da odigramo... ili ovde ili tamo.I čekam da se čujemo... za vikend.Tvoj Žarko."