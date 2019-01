R. R. | 13. januar 2019. 19:00 | Komentara: 0

TRKA za nagrade Britanske akademije za film i televiziju (BAFTA), koju svetska filmska javnost prati s velikom pažnjom i zbog činjenice što se ovo priznanje smatra i svojevrsnim "uvodom" u dodelu Oskara, započela je objavljivanjem liste favorita.

Venecijanski pobednik 2018, grčki reditelj Jorgos Lantimos, sa svojom "Miljenicom" ima najviše šansi da se upiše i kao 72. laureat nagrade BAFTA, jer je njegova crnohumorna drama dobila čak 12 nominacija u najvažnijim kategorijama. Među favoritima, sa sedam nominacija, nala se i "Roma" Alfonsa Kuarona, "Zvezda je rođena" Bredlija Kupera, "Boemska rapsodija" Brajana Singera, i "Prvi čovek na Mesecu" Dejmijana Šazela. Za najbolji film nominovani su i BlacKkKlansman, koji je reditelju Spajku Liju doneo Gran-pri prošlogodišnjeg Kanskog festivala, i "Zelena knjiga" Pitera Farelija. U trku za najboljeg reditelja, pored Lantimosa, Kupera, Kuarona i Spajka Lija, ušao je i veliki poljski autor Pavel Pavlikovski, sa filmom "Hladni rat", koji je u istoj kategoriji 2018. trijumfovao u Kanu.

Favoritkinje za 72. nagradu BAFTA u kategoriji za najbolju glavnu glumicu su Olivija Kolman, kojoj je uloga kraljice Ane u "Miljenici" posle nagrade u Veneciji donela i Zlatni globus, i holivudska zvezda Glen Klouz, takođe nagrađena Zlatnim globusom za ostvarenje u filmu "Žena". Na listi nominovanih su i Ledi Gaga ("Zvezda je rođena"), Vajola Dejvis (Widows), i Melisa Makarti "Možete li mi ikada oprostiti?" (Can You Ever Forgive Me?).

Ko će biti pobednik trke za najboljeg glavnog glumca u 2018, odlučivaće se između Ramija Maleka, koji je ulogom Fredija Merkjurija trijumfovao na dodeli Zlatnog globusa, Bredlija Kupera ("Zvezda je rođena"), Viga Mortensena ("Zelena knjiga")... Ovoj zvezdanoj glumačkoj listi pridružuju se i Kristijan Bejl (Vice), i Stiv Kugan (Stan & Ollie). Ko će poneti nagradu "Zvezda u usponu", svojim glasovima odlučiće publika, a na ovoj listi su Sintija Erivo, Džesi Bakli, Letiša Rajt, Beri Kion i Lakit Stenfild.

" Crno-bela oda mladosti provedenoj u Meksiku - Foto Promo







GLAMUROZNA CEREMONIJA

JEDNA od najglamuroznijih filmskih ceremonija u svetu, koja često okupi više značajnih ličnosti iz javnog i umetničkog života nego dodela Oskara, zakazana je za 10. februar u londonskom "Rojal Albert holu", a voditeljka programa dodele nagrada BAFTA je Džoana Lamli.