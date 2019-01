N. JANKOVIĆ | 11. januar 2019. 22:18 > 23:15 | Komentara: 0

Kako na savršen način otvoriti festival? Spektakularan nastup umetnika iz grupe "Cirkusfera", na velikom platnu dva stara kratka filma Filmske škole iz Lođa kojima su velikani Roman Polanski i Krištof Kišlovski započeli svoje karijere i "Nagradom za buduće filmove" koja je uručena glumcu Slavku Štimcu! U kracatoj "Prokletoj avliji" laureat prestižnog priznanja otvorio je dvanaesti međunarodni filmski i muzički festival "Kustendorf", u prisustvu ministra kulture Vladana Vukosavljevića i brojnih ličnosti iz javnog života sa svih meridijana.- Kako, dakle, na savršen način otvoriti ovakav festival? Da li da se požalim kako filma nema u komuni koja za to ne stvara uslove? Da li da se okrenem istoriji i da kažem da naši istorijski filmovi liče na svečane akademije? Da li da kažem kako ljudi danas hrle ka elektronskim slikama kao što su nekada išli ka Svetoj trojici? Idu sebi umesto Bogu, a u mnoštvu slika o sebi nalaze tek idolatrijsku propagandu? Da li da ustvrdim kako je film more, a Srbija more nema? - započeo je Kusturica besedu u "Prokletoj avliji" - Najbolje bi bilo da pomislim da sam riba? Ali ja sada moram da pričam, a riba ćuti jer je superiorna. Zašto riba ćuti? Jer joj je sve jasno. Kada bi govorila, rekla bi: "Kustendorf" utopiju pretvara u realnost, pamet starih i mladih je sveto jedinstvo, a dobri filmovi će biti vidljivi kao pobedničke zastave koje zaustavljaju poglede i ubrzavaju rad srca!A srca su ustreptala, kada je na velikom platnu prikazan moćan i dirljiv filmski omaž Slavku Štimcu, praćen muzikom NSO.- Filmski rođen u Lici 1972. kada je ovaj gorštački kraj bio deo nečega što smo zvali SFRJ, Štimac je ulogom Ranka mitologizovao ovaj, a zatim i svaki drugi kutak te zemlje. Rođen je tako kao mitološko biće sa 11 godina, pa još u Lici! A to nije mala stvar i ne može se olako izgovoriti. Ipak, u slučaju Slavka Štimca, ovakva rečenica se podrazumeva - deo je Kusturičinog omaža velikom glumcu - Od "Vuka samotnjaka" te 1972. do "Podzemlja" 1995. on je svake godine igrao u jednom filmu. Pri tom, on u ovom periodu nije stario. "Podzemlje" je prirodni kraj jugoslovenske kinematografske države, čija je večna mladost Slavko Štimac. Kao mitološko biće on nastavlja lutanje kroz istoriju i nije sam. Ima nas posle nestanka Jugoslavije 25 miliona! Svima nama je preostalo, kako reče Dino u čuvenoj replici iz filma "Doli Bel", da svakoga dana sve više napredujemo! Jer nam toliko nade sleduje, pa ćemo videti šta nas čeka sutra, iza zrelosti.Od dvanaestogodišnjeg naturščika u filmu "Vuk samotnjak", preko "Sutjeske", serijala "Salaš u Malom Ritu", "Varljivog leta" i Kusturičinih ostvarenja "Sećaš li se Doli Bel", "Podzemlje" i "Zavet", sve do serije "Ubice mog oca", ovaj put Slavko Štimac "pregazio" je nenametljivo, a ostavio je neizbrisiv trag u evropskom filmu.- Hvala Emiru na ovoj počasti, u Mokroj Gori se bude emocije i uspomene jer smo tu snimali "Život je čudo". Svedok sam nastanka Mećavnika za potrebe filma. "Nagrada za buduće filmove" je najbolja jer budi odgovornost, glumcu je najdraži film uvek onaj sledeći - rekao je Slavko Štimac, laureat priznanja "Nagrada za buduće filmove" - Kusturicu znam od mladićkih dana, iza nas je 38 godina saradnje. Osamdesete smo snimili "Doli Bel". Mnoge noći i dane proveli smo ispred i iza kamere. "Nagrada za buduće filmove" meni je važna jer dolazi iz ruku velikog majstora i podrazumeva da ispred nas stoji još filmova.Američka glumica srpskog porekla, dete naših imigranata Stana Katić, predsedava žirijem 12. "Kustendorfa". Zvezda serije "Kasl" na festival je stigla sa suprugom Krisom Brkljačem, sa kojim se inače retko pojavljuje u javnosti, a koji takođe korene ima na ovim prostorima.- Želim da pomognem, otvorena sam za rad i uživanje na ovako lepom mestu, radujem se što ću gledati studentske filmove, sa ostalim članovima žirija ću usaglasiti kriterijume, ali sam sigurna da ostvarenjima na ovakvom festivalu ne nedostaje magije - rekla je Stana Katić, uz medovaču, hleb i so za dobrodošlicu na "Kustendorf" - Ovo je moja prva poseta Mokroj Gori. Dok sam snimala film ne tako daleko, u Bugarskoj, želela sam da dođem baš ovde, ali to nije bilo moguće. U decembru sam nastavila snimanje druge sezone serijala "U odsustvu", pa ćete me i dalje gledati na malim ekranima. Na kraju ovog snimanja su mi tokom završne žurke svirali na gajdama muzičari iz jednog srpskog sela i to me je oduševilo.- Ministarstvo kulture sa velikim zadovoljstvom podržava "Kustendorf", reč o jednoj od najznačajnijih manifestacija u oblasti kulture u našoj državi. Srbiju festival stavlja na svetsku mapu, to je međunarodna laboratorija duha, kreativnosti i inspiracije prvog reda. Ovde će se naći najveći stvaraoci današnjice, a uz njih su mladi ljudi. Tako se ulaže se u budućnost. "Kustendorf" je svetski centar filmske umetnosti u ovom trenutku i to ističemo s ponosom - rekao je ministar kulture Vladan