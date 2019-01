Nikola JANKOVIĆ | 11. januar 2019. 11:22 | Komentara: 0

POD sloganom “Savršenih dvanaest” Kusturičina filmska mećava u Mećavniku počinje večeras prikazivanjem dokumentarnog filma o bivšem predsedniku Urugvaja Hoseu Muhiki “Pepe, jedan uzvišen život” i ponoćnim koncertom moldavskog narodnog orkestra braće Avdahov. Tokom šest dana “Kustendorf” će spojiti mlade stvaraoce i ostvarene uspešne autore, ugostiće ovaj put američku superzvezdu Meta Dilona, Slavka Štimca, Serđija Lopeza, Adilhana Jeržanova, Marčela Fontea, Damijana i Fabija D`Inočenca...

Od 718 pristiglih kratkih filmova, u takmičarskom programu 12. “Kustendorfa” i nadmetanju za nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje biće prikazano 21 ostvarenje mladih autora iz celog sveta.

Program “Savremene tendencije” će pored Kusturičinog dokumentarca o Muhiki doneti ostvarenje u Kanu nagrađeno za najbolji scenario “Srećan kao Lazaro”, Italijanke Aliče Rorvaher. Na repertoaru su i filmovi “Bliski neprijatelji”, francuskog reditelja Davida Oelhofena, i socijalna drama “Nežna ravnodušnost sveta”, kazahstanskog autora Adilhana Jeržanova. Tu su i ostvarenja “Dogman” Matea Garonea, “Papa Franja: čovek od reči” Vima Vendersa i film “Bratstvo u krvi”, prvenac braće D`Inočenco.

- Kada pogledate Muhikin život, to je kao kada gledate Skorcezeovog “Taksistu”. Od gerilca koji je pljačkao banke, otimao ljude i činio sve što je zabranjeno, on je stigao do mudrog čiče koji ostvaruje politički san o boljem životu svog naroda - kaže Kusturica, najavljujući planinsku premijeru svog filma. - Mene najviše raduje dolazak mladih stvaralaca na “Kustendorf”, ovaj put oni nam stižu iz Švajcarske, Australije, Norveške, Meksika, sa Filipina i još sedam, osam država...

Program “Retrospektiva velikana” u središte filmske mećave dovodi holivudsku zvezdu Meta Dilona. On će studentima govoriti o ulozi Boba Hjuza u filmu “Dragstor kauboj” Gasa van Santa. Veliki deo ove festivalske celine biće posvećen ulogama Slavka Štimca. Radionice će održati i Emir Kusturica, glumci Marčelo Fonte, Serđi Lopez, Adrijano Tardiolo, Luka Činovani, reditelji David Oelhofen i producent Andre Gambeta.

- Naša je ideja da se u toplini ljudskih susreta rađaju nove ideje o filmu, da za istim stolom sede oni uspešni i oni što uspehu teže. Mladi autori, kada ovde dođu, uvek su fascinirani takvim ambijentom, a pet dosadašnjih laureata iza sebe već ima dugometražne filmove i uspešno se bore za nove - dodao je Kusturica. - Mladi se danas osećaju kao da su u Kafkinom “Zamku”. U hiljadama naslova, izgubljeni u lavirintu ne znaju šta da odaberu. “Kustendorf” im zato otvara vrata autorskog filma, kako u budućnosti ne bi snimali reklame, okrenuti isključivo tržišnom principu.



MUZIČKA PONOĆNA FEŠTA

U muzičkom delu “Kustendorfa” u “Prokletoj avliji” nastupiće Orkestar braće Avdahov (Moldavija), jedinstveni kantautor Vinčo Kapostela (Italija), srpsku Novu godinu publika će dočekati uz Duvački orkestar Jovana Pavlovića i Marka Markovića. Uslediće koncerti grupe “Kal” i za kraj, Biljane Krstić i orkestra “Bistrik”. U pratećem programu biće upriličena izložba slika Ratka Lalića, kao i postavka fotografija povodom 70. godina rada Visoke državne škole za film, televiziju i pozorište iz Lođa.