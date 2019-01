Jl. B. | 04. januar 2019. 10:55 | Komentara: 0

POZNATO je da se u mladosti Marko Nikolić bavio košarkom, fudbalom i biciklizmom, ali je oduvek znao da je predodređen za scenu. Manje se zna da se kasnije u životu posvetio sportu na posredan način.

- Često je posećivao sportsku kladionicu u Bulevaru despota Stefana, gde je i živeo. Bio je omiljen među ljudima koji su tamo svraćali. Tako smo na njihovu preporuku došli na ideju da Nikolić piše kolumnu - kaže, za "Novosti", sadašnji urednik časopisa "Mocart sport" Bojan Đurić. - Imali smo vrlo lepu saradnju, koja je trajala dve-tri godine dok je postojao taj koncept časopisa. On se rekreativno kladio kod nas, a u svojim kolumnama nije davao konkretne predloge i savete, već je iznosio zanimljiva zapažanja i priče iz kladionice. Na mene je najjači utisak ostavilo njegovo veoma dobro poznavanje svih sportova. Od jakih do manje popularnih fudbalskih liga, preko tenisa, rukometa, odbojke, do vaterpola i zimskih sportova. Zaista je bio veliki ljubitelj, što se moglo videti i u njegovim tekstovima. Ono što se iz njih moglo saznati o Marku Nikoliću jeste da je bio veliki navijač reprezentacije Srbije u svim sportovima. Znao je koji igrač je napravio koji poen u odbojkaškoj svetskoj ligi. Sa pažnjom je pratio i manje popularne sportove i pamtio, na primer, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u rukometu tačan rezultat utakmice između Srbije i Azerbejdžana.

Neće ga zaboraviti i "kolege" sa kojima je pasionirano popunjavao tikete, a jedan od njih kaže:

- Stalno je dolazio, svi smo ga poznavali - priča nam Ljubiša P. iz Šajkaške ulice. - Kada bismo se sreli, uvek me je oslovljavao na poseban način. Nije me zvao ni Ljubiša ni Ljubo, nego bi kazao "Gde si, bre, emotivac!". Mnogo će mi to nedostajati.