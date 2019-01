V. N./Novosti online | 03. januar 2019. 20:42 |

Vest da je poznati glumac Marko Nikolić preminuo u 73. godini pogodila je koliko obožavaoce, toliko i kolege koje su sarađivale sa njim.





Glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić imao je samo reči hvale za popularnog Gigu Moravca.U FILMU "Boško Buha" Marko Nikolić je igrao našeg komandanta, koga smo svi zvali Ćale. U "Boljem životu" igrao sam Bobu, a Marko mog ćaleta, legendarnog Gigu. Kada smo snimali "Senke na Balkanu", dugo smo pričali kako je odnos Gige i Bobe nešto najlepše što smo on i ja napravili u svojim glumačkim kreacijama. Kad god bismo se sreli, on bi me blago udario u potiljak, kao što je to Giga radio Bobi. U svim mojim rediteljskim projektima ostvario je divne uloge. Bio je moj glumački ćale. I bio je divan, topao čovek, lepo je pevao, svirao gitaru, više voleo da priča o pecanju nego o glumi, voleo je žene i žene su volele njega. Otišao je rano. Mogli smo još malo da se družimo i radimo. Mnogo će mi nedostajati. Zbogom, Gigo moj...- OTIŠAO je moj dragi, dugogodišnji partner, na televiziji i u teatru. Igrali smo u "Madam Sen Žen", "Konak", obišli Srbiju s predstavom "Samo ljubav". Divan glumac, divan partner, divan čovek. Svestran, uvek pun života. Mogli ste s njim o svemu da razgovarate, od kulinarstva do filozofije.- ODLAZAK svakog barda, a pogotovo Marka Nikolića, za nas je velika tuga i gubitak. Bio je velika inspiracija mladim umetnicima, uvek im je pomagao na sceni i van nje. Radila sam i s njegovom najmlađom ćerkom Minom, takođe glumicom. Veoma dobra i požrtvovana, prava kći svog oca. I ona je nastavak Marka Nikolića, s nama i među nama.nA vest o smrti poznatog glumca, velikog Karađorđa, njegov "kum" Aleksandar Berček (sjajni Miloš Obrenović u seriji "Vuk Karadžić") nije imao mnogo reči. Sve je stalo u jednu rečenicu:- Tužan sam...BIO je simbol "Boljeg života". Otac velike TV porodice, ne samo Popadića. Pored svih uloga koje je ostvario, ostao je omiljeni Giga. Marko je umro relativno mlad. Simbol postojanosti, snage, porodičnog sidra koji podnosi najveći teret za svoje najmilije - takvog će ga pamtiti milioni TV gledalaca. Nije to malo za jedan umetnički život. Iako glavni lik, stvaralac cele iluzije zvane "Bolji život", Marko je ostao onakav kakav je bio na početku. Vrlo srdačan čovek, prijatelj, drug na poslu. Nije bio zvezda, u onom lošem smislu, mada je sijao punim sjajem. Privatno je čvrsto stajao na zemlji. Po tome je u ovom poslu bio i ostao uzor. Shvatao je da se samo posvećenom saradnjom može doći do velikog rezultata. Kao takvog ga pamtim. Nismo radili često, ali "Bolji život" je i za mene i za njega bio najveći projekat.Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izrazila je saučešće porodici preminulog glumca i istakla da je srpska glumačka scena ostala bez još jednog od svojih velikana.- Marko Nikolić bio je miljenik pozorišne, filmske i televizijske publike u Srbiji i celom regionu. Pamtićemo ga po nezaboravnim i upečatljivim ulogama koje je ostvario tokom svoje bogate karijere - navela je premijerka Brnabić u telegramu saučešća.Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević poručio je u telegramu saučešća upućenom porodici Marka Nikolića da je otišao glumac koji je odigrao mnoge uloge za pamćenje.- Marko Nikolić u svesti mnogih ostaje najpre kao glumac koji je u TV mediju oživeo lik Karađorđa, nakon dugog perioda bez ključnih tema iz srpske istorije. I oživeo ga je sa punom glumačkom merom. I u drugim likovima spajao je snagu i senzibilnost, figure koje smo mogli prepoznati oko sebe i zavoleti. Bio je oličenje tzv. našeg čoveka, ali i tumač složenih i nijansiranih dramskih rola - poručio je ministar.