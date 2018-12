Jl. B. | 28. decembar 2018. 23:42 | Komentara: 0

- Ovo je dvadeset drugo veče Matijine poezije, uoči još jedne Nove godine koja je došla tako brzo da bi se skoro uplašila. Zbog te brzine Matija je jednom predložio da se ne rastajemo - rekao je dramski pisac Dušan Kovačević. - Za dvadeset jednu godinu, od prve večeri 1997, Matija je govorio svoje čuvene stihove u tri zemlje sa pet vladara. Menjali su se zemlje i vladari, a Matija je sve to gledao dok je pisao u istom stanu. To nema, što bi se reklo, nigde na svetu. Živiš u istom gradu, a menjaš zemlje kao da si svetski putnik. Kamo lepe sreće da je sve to do sada bio kraj seoba.





Smeh se čuo iz publike, koja je do poslednjeg mesta ispunila gledalište scene "Danilo Bata Stojković". Prisutni su bili Matijina ćerka Olja, fudbalska legenda Dušan Savić, džez pevačica Lena Kovačević, novinarka Ljiljana Smajlović, književnik Miljurko Vukadinović, kao i voditelji Ivan Ivanović i Branka Nevistić.













VEĆ tradicionalni dobrotvorni program "Veče sa Matijom" održan je u petak uveče u Zvezdara teatru. Naš uvaženi pesnik i akademik Matija Bećković, kao i prethodnih godina, govorio je svoje objavljene i nove stihove. Ulaznice su već odavno bile rasprodate, a prijatelji poezije, neki potegli čak iz Berlina, pohrlili su u pozorište. Mnogi su zastali u holu da nabave najnoviju Bećkovićevu knjigu "100 mojih portreta" u izdanju "Novosti".- Večerašnji prihod od vaših ulaznica, za ovo veče lekovite poezije, biće skroman poklon Srpskoj pravoslavnoj bogosloviji Svetog Kirila i Metodija u Prizrenu. Uoči božićnih i novogodišnjih praznika, želimo vam lepšu, pravedniju, zdraviju i malo dužu 2019. godinu, kojoj ćemo poželeti dobrodošlicu pričama u stihovima našeg starog prijatelja i večito mladog pesnika Matije Bećkovića - najavio je Kovačević.Dugim aplauzom publika je pozdravila poetu koji je stupio na teatarske daske. Bećković je uzeo papire sa drvenog stola, na kojem su stajali kožna torba, čaša vode i gomila knjiga, i poveo ljubitelje stihova u još jedno "zvezdano" poetsko veče.