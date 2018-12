Novosti Online | 21. decembar 2018. 13:44 > 15:24 | Komentara: 0

''Novosti'' i ''Laguna'' daruju vam pet primeraka knjige „Velika čarolija“ autorke Elizabet Gilbert. Dobitnici su:



Siniša Stojanović

Marija Nikolić

Gordana Lazarević

Aleksandra Mićić

Ljudmila Vlcek



Nova knjiga poznate autorke u kojoj se vraća na teme svog najpoznatijeg dela „Jedi, moli, voli“.

Sadržaj

U Velikoj čaroliji ova svetski poznata autorka zalazi duboko u proces stvaranja da bi podelila sa čitaocima svoj jedinstveni pogled na kreativnost. Sa dubokim razumevanjem za one kojima se obraća, ona velikodušno nudi pomoć na putu do misteriozne prirode inspiracije, traži od svih koji žele da stvaraju da svim srcem prihvate svoju radoznalost ali i da se suoče s onim čega se najviše plaše. Pomirivši zahteve duhovnosti i pragmatizam, autorka podstiče sve one koji žele da budu kreativni, bilo da se radi o umetnosti, poslu ili svakodnevnom životu, objašnjava kako da se oslobode strahova i da stvaraju.

Drugi o knjizi

„Velika čarolija želi da pomogne čitaocima da žive kreativno. Autorka veruje da je kreativnost najbolje sredstvo koje će vam doneti zadovoljstvo u životu.“

New York Times Book Review

„Velika čarolija je slavljenje kreativnog života... Autorkina ljubav prema kreativnosti je zarazna, a u ovoj podsticajnoj knjizi ima mnogo sjajnih saveta...“

Washington Post

„Autorka demistifikuje kreativni proces, istražujući postupke velikih umetnika koji pronalaze inspiraciju svakog dana i odvažno se zalažu za svoje ideje.“

Harper‘s Bazaar

O autoru

Elizabet Gilbert je bestseler autorka Njujork tajmsa, najpoznatija po svetskom hitu Jedi, moli, voli, po kojem je snimljen i istoimeni film, kao i po nekoliko drugih knjiga koje su bile na bestseler listama. Karijeru je započela kao novinarka u Harpers bazaru, a objavljivala je članke i kratke priče u ostalim poznatim časopisima. Njene knjige i članci su čestu u najužem izboru za elitne nagrade i ima puno priznanja za knjige ili novinske članke godine u Njujork tajmsu, Vašington postu, Čikago tribjunu i Njujorkeru.