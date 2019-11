G.N. | 17. novembar 2019. 07:30 | Komentara: 0

ZBOG Komtrejd Srbija maratona, danas od 9 do 16 sati, rute javnog prevoza biće izmenjene.Čak 37 linija voziće drugim trasama.Trka će startovati u Bulevaru Zorana Đinđića, iza severnog dela "Štark arene".Autobuske linije 17, 18, 45, 60, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 85, 88, 89, 94, 95, 601, 602, 604, 605, 607, 610, 611, 612, 708, 711 voziće izmenjeno. Autobusi 67 i 68 neće saobraćati, dok će linija EKO 1 ići do terminusa Trg republike. Tramvaj 13 biće ukinut. Linija 11 će privremeno čekati na trasi tokom maratona dok se ne oslobodi prolaz. Tramvaji 7 i 9 će preko Trga Slavija i Savskog trga voziti skraćeno do Gospodarske mehane. nG. N.