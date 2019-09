A. Z. K. | 15. septembar 2019. 14:42 | Komentara: 0

KRAJ leta doneo je i povoljnije cene voća i povrća na beogradskim pijacama. Paradajz koji je pre mesec dana koštao 200 dinara, sada se može naći po ceni od 50 do 80, u zavisnosti od kvaliteta.

Paradajza ima širom pijace, ali paprike se više traže. Njihova cena je na tezgama oko 100 dinara. Kilogram krompira pazari se za 70 do 80 dinara, tikvica od 50 do 60, luka 100, a blitva od 100 do 150. Grožđe košta oko 150 dinara, ali na veliko može da se kupi i po ceni od 80 dinara za kilogram. Jabuka na pijacama ima, ali kako su nam rekli biće ih u izobilju tek za 15 dana kada će im i cena pasti ispod 50 dinara.









Tvrđe šljive, koje su dobre za spravljanje slatka koštaju 70 dinara, dok one za pekmez koštaju 50. Smokve se prodaju u korpicima, pa pola kilograma vredi 200 do 250 dinara. Visoka cena smokve formirana je zbog vremena, jer ovom voću ne odgovara pad temperature u toku noći. Cena breskve zavisi od kvaliteta pa se kilogram kreće od 50 do 120 dinara, a kruške od 80 do 150 dinara.