PARADA ponosa, koja se održava danas, počinje okupljanjem učesnika na Trgu Slavija u 16 sati. "Beograd Prajd šetnja" polazi u 17 časova, a kolona će se kretati Ulicom kralja Milana, pored Trga Nikole Pašića, zatim se vraća u Kralja Milana i prolazi pored Skupštine grada Beograda i Narodne skupštine.

Zatim će pripadnici LGBT populacije skrenuti u Ulicu kneza Miloša kojom nastavlja do zgrade Vlade Republike Srbije, a nakon kratkog obraćanja pred Vladom, "Prajd" produžava do Manježa. Tu se održava žurka na otvorenom i muzički program koji traju do 23 sata.

Pošto će policija zatvoriti centar grada, linije javnog prevoza koje ovuda prolaze voziće izmenjenom trasom.





