POVODOM promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, danas će od 8.00 do 14.30 biti zatvoren centar grada. Neprohodni će biti Trg Nikole Pašića, Takovska od Svetogorske, Bulevar kralja Aleksandra od Beogradske, Kneza Miloša od Nemanjine, Dečanska, Resavska i Vlajkovićeva.

Menjaju se trase tramvaja 6, 7 i 12, koji će voziti preko Slavije. Trolejbuska linija 41, biće zamenjena autobusom 41A, koji će voziti do Admirala Geprata. Biće izmenjene i trase linija 23, 24, 26, 27, 37, 44, 58, 5A, 65, 74, koje će većinom voziti Ulicom kralja Milana do Slavije, a onda Beogradskom ka Bulevaru kralja Aleksandra ili Nemanjinom, kako bi se vratile na redovnu trasu. EKO1 voziće skraćeno do "Ušća". Izmena saobraćaja biće i u nedelju, kada se od 17 časova održava Parada ponosa.