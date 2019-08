Tanjug | 31. avgust 2019. 19:33 | Komentara: 0

Karneval brodova, 15. po redu, otvoren je danas u Beogradu revijalnim defileom rečnih plovila, dok je veliki broj građana sa Sava promenade posmatrao ukrašene brodove.

Atmosferu na Sava promenadi prethodno je upotpunila karnevalska povorka - nastup dečjeg hora Čarolija, Policijski orkestar, defile mažoretkinja i karnevalskih grupa, a po prvi put sadržaj karnevala obogatila je i zabava pod maskama "Venecija u Beogradu".

Na kraju karnevala, kako su najavili organizatori, posetioci Sava promenade uživaće u muzičkom vatrometu.

Karneval brodova otvorili su pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović i direktor Turističke organizacije Beograda Miodrag Popović koji su najavili da će se Karneval brodova iduće godine proširiti do Ušća.

Mladenović je kazao da je kraj avgusta već tradicionalno rezervisan za Karneval brodova, jednu od najlepših i najradosnijih manifestacija u gradu.

"Izlazimo na reke, to više nije priča već činjenica. Savska promenada je dokaz toga, a prisetimo se da je taj potez desne obale Save pre nekoliko godina bio ruglo grada, dok je danas simbol i ponos Beograda", ukazao je Mladenović.

To šetalište, naveo je on, jeste pravo mesto odakle treba pozdraviti beogradske brodove, nautičare i sve one koji se bave nautičkim turizmom.

Prema njegovim rečima, u Beogradu će ove godine biti oboren rekord po broju pristanaka kruzera i broju turista koji su sa tih kruzera posetili srpsku prestonicu.

Ono što predstoji, dodao je on, jeste izgradnja infrastrukture za pristanak brodova, kako bi i taj potencijal reka bio maksimalno iskorišćen.

Popović je izrazio zadovoljstvo što već petu godinu učestvuje u organizaciji karnevala koji je, kako kaže, postao tradicija Beograda i to zahvaljujući Beograđanima koji su se pokazali kao divni domaćini.

Popović je istakao da je prošle nedelje stigla informacija da je Beograd treću godinu zaredom od strane "Lonli Planet" proglašen najboljim mestom za zabavu.