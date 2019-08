Tanjug | 29. avgust 2019. 11:08 | Komentara: 0

Stadion u Lazarevcu dobio je još jedan teren sa veštačkom podlogom za koji je grad Beograd izdvojio 10,5 miliona dinara, a zamenik gradonačelnika Goran Vesić kaže da to nije jedino ulaganje, da će Lazarevac dobiti moderan stadion po svim standardima FIFA i UEFA .On je, povodom obilaska stadiona, rekao da su na terenima FK Kplubare stasali igrači koji pišu istoriju srpskog fudbala poput Nemanje Matića, Marka Grujića, Veljka Simića.Vesić je rekao da su zahvaljujući Gradu Beogradu obezbeđena sredstva iz kapitalnog budžeta da se urade nove tribine na kojima će biti mesta za oko 3.500 ljudi, nadstrešnice.Postavljeni su reflektori, a Fudbalski savez Srbije izgradio je još jedan teren."Lazarevac dobija moderan stadion i verujem da će to biti jedan od razloga zbog čega ćemo možda Kolubaru u budućnosti videti u prvoj ligi, jer to ovaj grad zaslužuje", rekao je Vesić.On je naglasio da ovo nije samo ulaganje u FK Kolubara, već da je tu urađeno i moderno dečje igralište koje izgleda kao sva savremena igrališta u Evropi."Ovde trenira mnogo dece, to je ulaganje u budućnost. Većina ove dece koja danas treniraju neće postati profesionalni sportisti, ali će pravilno odrastati uz sport i postaće dobri ljudi. Kroz sport će naučiti za poraze i pobede i da rade timski", istakao je on.Kako kaže, Lazarevac je poznat kao "perjanica ženskog fudbala", te je podsetio da je Crvena Zvezda napravila ženski tim tako što se fuzionisala sa LASK-om iz Lazarevca.Vesić je istakao da Grad nastoji da u sve opštine ulaže podjednako, bilo da je u pitanju Vračar, Stari Grad, Obrenovac ili Lazarevac.Predsednik Fudbalskog kluba Kolubara Bojan Stević zahvalio se Gradu, predsedniku Aleksandru Vučiću, Fudbalskom savezu Srbije na podršci i ulaganju.Kaže da su na pragu da se ostvari san mnogih Lazarevčana, a to je da budu domaćini utakmica mlade reprezentacije Srbije."Ženska A reprezentacija u fudbalu će ovde igrati utakmice. Odigrale su meč protiv Rusije kada je bilo više od 1.500 gledalaca na utakmici", rekao je Stević.Lazarevčani, dodaje, uveče koriste teren za rekreaciju i za fudbal.Podseća da FK Kolubara igra u drugoj ligi, a da je izgradnja ovakvog stadiona najbolji poklon za vek postojanja.