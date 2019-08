Zoran Nikolić | 31. avgust 2019. 13:02 | Komentara: 0

Nekada su parole bile najvažniji motivacioni model koji je podizao radnu disciplinu i radnički elan. Parola je bila pogodna za "marketing" jer je bila jeftina, a najvažnije je bilo da je oduševljene mase što glasnije uzvikuju. Sve to se odnosi, dabome, na doba nekadašnjeg socijalističkog društvenog uređenja, koje je krasilo doba od završetka Drugog svetskog rata pa do kraja prošlog veka.

Oni koji su uobličavali takav, socijalistički način razmišljanja, planirali su da "dobace" i znatno dalje, u udaljenu budućnost kada je trebalo konačno da nastupi i dugo najavljivani komunizam. Društvo bez barijera, granica među staležima, bez siromašnih i bogatih...

Uglavnom, parole koje su nekada krasile Beograd bile su energične, jasne i gromoglasne. Ispisivane su na velikim platnenim panoima, ili bi, prosto, bile uzvikivane širom grada, na stadionima i drugim masovnim okupljanjima.

Kada su uveliko bile aktuelne godine koje mnogi nerado pamte kao devedesete, i kada je najzad došlo doba da se preselimo u naredni vek, a bogme i milenijum, parole su postale sve više izobičajene. Ali, bilo je onih koji se još uvek drže za njih, kao najbolje "motivaciono" sredstvo za propagandu lepše budućnosti.

Tako je jedna parola ostala i danas u "vedrom" sećanju mnogih Beograđana. Bilo je to vreme kada su tramvajske linije najzad obeležile širenje i napredak novobeogradske strane grada.





Dakle, došlo je vreme da budu postavljene tramvajske šine, a pažljiv posmatrač će primetiti da neke stvari uopšte nisu napredovale. To je činjenica da mnogi tramvaji koje vidimo na fotografijama iz kasnih osamdesetih - i danas "krase" gradske ulice. Koliko je kilometara ostalo iza njih, to ostavljamo istoriji na procenu. Ipak, jedna euforična parola ostala je da nas priseća na to vreme.

U vreme kada su prva ovakva šinska vozila "zakoračila" na šine i spojila "blokove" sa centrom grada, neki stari "kreator parola" napisao je svoju umotvorinu: "Tramvajem u 21. vek!".

To je izazvalo podsmeh tadašnjih Beograđana koji su uveliko počeli da zaboravljaju vreme uzvikivanja i ispisivanja ovako važnih poruka prilikom značajnih događaja. Nekoliko fotografija i jedno sećanje ipak nisu na odmet...





NOVOBEOGRADSKI TROLEJBUS

Do uvođenja tramvaja novobegradskom stranom krstarili su isključivo autobusi, a još davnih šezdesetih preko Brankovog mosta išao je i trolejbus, ali njegov učinak na ulicama novog dela grada bio je uskoro potpuno zanemaren, a potom i ukinut.