Novosti online | 20. jun 2019. 22:38 | Komentara: 0

Konferencija se održava 20. i 21. juna u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja republike Srbije i Ambasade Slovačke Republike u Beogradu - tokom mandata predsedavanja OEBS.





Radojičić je istakao da Grad Beograd aktivno radi na rešavanju problema neformalnih naselja, kao i na uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine u zajednicu.





OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN ROMA: Jednaka prava kao i ostalo stanovništvo

PROČITAJTE JOŠ -



"Beograd je od 2014. godine do sada pomogao u rešavanju stambenog pitanja za 266 romskih porodica. Mi ćemo i u narednom periodu raditi na tome, ali ćemo se i dalje truditi da popravimo položaj i da rešimo probleme koje oni imaju. Prethodnih godina zajedno sa GIZ-om smo u dva neformalna naselja pomogli romskom stanovništvu da dobiju bolje higijenske uslove i pijaću vodu", naglasio je gradonačelnik.



On je izrazio uverenje da će sutrašnja konferencija uz razmenu iskustava i primere dobre prakse pomoći svima koji se bave ovim problemom da ga na bolji način rešavaju u narednom periodu.



Ministar Đorđević je naveo da je na inicijativu Ambasade Slovačke organizovan ovaj događaj, te da će sutrašnja konferencija uz razmenu iskustava i razgovor doprineti pronalaženju načina za unapređenje položaja Roma.



"Ponosni smo na činjenicu da smo društvo koje ima mnogo nacionalnih manjina i u kojoj oni imaju sva prava koja pružaju naša država i Ustav. Sada smo Rome uključili u taj proces jer želimo da zajedno sa njima dođemo do potpune inkluzije u naše društvo", kazao je Đorđević.



On je zahvalio gradonačelniku Beograda što je prihvatio inicijativu i prepoznao značaj ulaganja u školu "Vlada Obradović Kameni" na Ledinama, koju pohađa najveći broj romske dece, a koja je bila u lošem stanju. Istakao je da će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete i Grad Beograd raditi na unapređenju uslova za đake u ovoj školi.



Događaju u Starom dvoru prisustvovala je ambasadorka Slovačke Dagmar Repčekova, a na početku manifestacije organizovan je multimedijalni program "derlezi kultura".



Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević otvorili su u Starom dvoru Regionalnu konferenciju "Dekada inkluzije Roma: Nasleđe, stečeno iskustvo, najbolji primeri i šta dalje?".