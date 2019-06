S. B. MILOŠEVIĆ | 14. jun 2019. 14:54 | Komentara: 0

OBNOVA ulica Cara Dušana, Džordža Vašingtona, 27. marta i Kraljice Marije počinje u subotu u ponoć. Radovi će na potezu od Ruzveltove do Tadeuša Košćuška trajati do kraja godine, a od nedelje biće zatvoren deo od Ruzveltove do Takovske. Zbog radova, tramvaji na linijama 2, 5, 10 ovuda neće saobraćati, dok će vozila 65, 77 i 79 menjati trasu.

U noći između subote i nedelje za saobraćaj će se zatvoriti Ulice kraljice Marije i 27. marta. U ovaj deo grada, teške mašine će prvo stići i početi da buše asfalt.

- Prvo ćemo raditi deo od Ruzveltove do Takovske, a radovi bi na toj deonici trebalo da traju 65 dana - kaže, za "Novosti", Luka Petrović, sekretar za investicije. - Takovska i Ruzveltova će u potpunosti biti prohodne, dok će raskrsnica sa "Starina Novakom" biti prohodna samo u jednom smeru, dok će drugi deo biti zatvoren za saobraćaj. U drugoj fazi, radićemo deo od Takovske do Francuske ulice, odnosno Ulicu Džordža Vašingtona. Rok za tu deonicu je 70 dana i ona bi trebalo da počne da se radi 20. avgusta.

KREDIT EBRD ZA obnovu ovih ulica zadužena je francuska kompanija "Kolas reil" i domaća "Energoprojekt niskogradnja". Projekat rekonstrukcije je vredan 18,2 miliona evra i finansira se kreditom EBRD. Za nadzor nad radovima biće zadužen Institut za puteve Beograda i firma ŽIS. Nosilac projekta je Sekretarijat za investicije.

Kako kaže sagovornik "Novosti", prema prvobitnom planu rekonstrukcija je trebalo da počne u Ulici Džordža Vašingtona. Zbog potencijalnih gužvi odlučeno je da radovi startuju 15. juna, kad se završi školska godina, ali su izmenjene i faze radova.

- Deo od Francuske ulice do Tadeuša Košćuška radiće se poslednji, a radovi bi tu trebalo da počnu krajem oktobra i traćaje do kraja godine. Zbog posebnog načina na koji će se raditi rekonstrukcije raskrsnica, one će po fazama biti zatvarane na sedam dana, kako bi saobraćaj mogao iole da funkcioniše. Sve će biti prohodne do 1. septembra, kako bi se smanjili zastoji u saobraćaju. I sve bočne ulice u fazama radova biće zatvorene za saobraćaj. Kada se po obnovljenim ulicama postavi asfalt, pustićemo automobilski saobraćaj. Naravno, tramvaji neće saobraćati ovuda do kraja godine - pojašnjava Petrović.

Menjaće se elektro-istalacije, vodovodne cevi kao i kišna kanalizacija, ali i delovi fekalne. Po završetku rekonstrukcije, sve ulice imaće po tri saobraćajne trake i po dve za mešoviti saobraćaj, kojima će ići tramvaji, autobusi i automobili. Zbog posebne podloge koja će se ovde postaviti, smanjiće se buka tramvaja. Sa obe strane ulice biće parking, a širina trotoara u najužem delovima biće dva metra. Duž ulica biće postavljena led rasveta, a pešački prelazi obezbeđeni semaforima sa tasterima. Novina je da će posle rekonstrukcije iz Dalmatinske moći da se ide pravo ka Kalemegdanu, kao i da se skreće u Palmotićevu. Kod OŠ "Vuk Karadžić" više neće biti parking-prostor, već će tu biti napravljen mali trg.

Beograđanima predstoje gužve u prevozu i zastoji. Tramvaji 2, 5, 10 ovuda neće voziti, već će, najverovatnije, okretati kod Omladinskog stadiona. Linije 65, 77 i 79 menjaće trasu. Kuda će tačno ići, znaće se kad se oglasi Sekretarijat za javni gradski prevoz.

HITNO ZBOG TRAMVAJSKIH ŠINA

KAO najbitniji razlog zbog čega je obnova ovih ulica bila hitna, iako još ni Trg republike nije završen, jesu tramvajske šine.

- One su u katastrofalnom stanju i, ako ih sada ne zamenimo, postoji opasnost da tramvaji stanu. To ne možemo da dozvolimo jer ovuda idu trmvaji u Depo Dorćol, na remont - pojasnili su iz Sekretarijata.