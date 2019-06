Novosti Online | 10. jun 2019. 11:59 | Komentara: 0

Za malo da izginem danas. Novobeogradski liftovi su potpuno "bezbedni". Srećom pa sam bila ja a ne neka majka sa detetom. pic.twitter.com/jzHAsHboZC — I am your OG (@LaReezy) June 9, 2019

JEDNA Novobeograđanka je postavila tvit sa snimkom bezbednosne kamere iz lifta na kom se vidi kako je za dlaku izbegnuta tragedija. Dok se vozila sa nekog višeg sprata solitera do prizemlja sve je delovalo u redu. U stvari, delovalo je u redu koliko može da bude sa našim liftovima. Stara kabina, sivkasta slika kamere prekida, mlađa žena namešta kosu i gleda se u ogledalu. Prava uvertira za horor film koji će tek uslediti.Lift stiže u prizemlje, žena izlazi iz njega i u istom deliću sekunde lift kreće ponovo nagore, dok se njena figura još vidi na kameri, dok drži otvorena vrata u prizemlju.Da je izlazila malo sporije, teško da bi shvatila šta se događa i da bi mogla da reaguje.- U trenutku kad sam izlazila sam mislila da mi se zavrtelo u glavi jer ništa nisam jela, da sam umislila da se pomera lift, a onda sam se okrenula i bila šokirana blago rečeno... - napisala je ova žena.Lift se verovatno ne bi pokrenuo sve dok nije izašla i oslobodila gazište, ali mogla je tako da joj strada noga, da ostane smrvljena između dva sprata u iskoraku, a kako je i sama rekla, mogla je da bude i neka majka s detetom!Verovatno je da je na ovom liftu bio pokvaren kontakt na spoljnim vratima, pa se kabina pokrenula čim je žena iskoračila, odnosno oslobodila gazište, iako su spoljna vrata bila otvorena.Nauk za sve majke sa decom zbog ovakvih situacija je sledeći: Prvo pustite dete da izađe napolje, a onda i vi za njim. Jer, težina nije dovoljna da lift uopšte "detektuje" da je osoba u njemu.Nauk za sve upravnije zgrada je: redovno kontrolišite liftove!Ali, horor se nastavlja, na svu sreću, sada bez putnika u liftu. Pošto je žena izašla iz njega i izbegla nesreću može samo da zahvali bogu što nije u njemu ostala!Lift je krenuo ka 20 spratu, bez zaustavljanja, sve većom i većom brzinom. Umesto da stane na poslednjem spratu on je nastavio još više od metra pa svom silimom i udario u plafon. Sve se zatreslo, odvalio se malter, a domar koji je čuo prasak odmah je istrčao da vidi šta se dogodilo i pogledao jezivi video snimak.Komentari u slučaju ovog lifta su poprilično burni.- Au! Pa ako je ovo moguće, neverovatna je sreća da neko tu nije već poginuo. Lift pod hitno treba staviti van upotrebe dok se to ne reši - napisao je jedan od korisnika.Da stvar bude gora, žena sa snimka tvrdi da je lift relativno nov i da se redovno pregleda!- Poginuo je čovek 90-tih.. Ovo su relativno novi liftovi, nemaju više od 10 godina... Navodno svakog meseca ima servis liftova, po domarovim rečima, serviseri dođu, žvrljnu papir i odu bez da su išta i pregledali... - napisala je ona.(Izvor: telegraf.rs)