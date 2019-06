Novosti online | 01. jun 2019. 11:10 | Komentara: 0

Horor u novobeogradskoj osnovnoj školi "Duško Radović" dogodio se kada se učenica prvog razreda ubola na krvavu iglu koju su mališani zajedno sa špricem pronašli u školskom dvorištu. Roditelji sumnjaju da ova devojčica nije jedina i da se to dogodilo bar još jednoj njenoj drugarici.Incident se, kako je potvrđeno, dogodio u četvrtak po podne, posle celodnevne nastave.Otac jednog od učenika kaže da su se deca posle završene škole igrala u školskom dvorištu i pronašla iskorišćeni špric.- Jedna devojičica je podigla špric i ubola se, a bojimo se da je i naše dete. Ni ono nije sigurno, kada ga pitamo, čas kaže da je diralo, čas da nije, uplašeno je. Tu devojčicu su roditelji odveli na testiranje i rezultat je, srećom, bio negativan, ali joj je za mesec dana zakazan kontrolni test. Svi smo u šoku - kaže sagovornik Srpskog telegrafa.Prema njegovim rečima, roditelje je još više pogodilo to što za incident nisu saznali od nadležnih u školi, već od drugog roditelja koji je došao po dete.- U tom trenutku nikog od obezbeđenja i nastavnog osoblja nije bilo u blizini. Taj roditelj je potom otišao u školu i obavestio direktora, ali mi nismo saznali od nadležnih u školi. Pitam se šta radi obezbeđenje, koje se plaća iz našeg džepa. Da stvar bude gora, majka jednog prvaka je juče prošla tuda i pronašla još jedan špric - dodaje besno roditelj.Direktor škole Njegoš Zejak, s druge strane, tvrdi da se nijedno dete nije ubolo, a da je špric pronađen van dvorišta škole.- U pitanju je deo dvorišta kome je probijena ograda i gde se deca provlače. Tu ogradu nam stalno oštećuju i mi je redovno krpimo. Dete je našlo špric tu na prelazu, ali van samog dvorišta i nije se ubolo. Predalo ga je obezbeđenju i o svemu su obavešteni policija, školska uprava i ministarstvo - rekao je za "Srpski telegraf" Zejak.Ipak, na pitanje zbog čega su roditelji dete odveli na testiranje, direktor škole odgovara "iz predostrožnosti".- Test je pokazao da je sve u redu. Bez obzira na to, pojačali smo dežurstva nastavnika i obezbeđenja, a ispitaćemo i da li je možda neko u tom lancu zatajio - kaže Zejak.Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da je upoznat sa slučajem, ali i on tvrdi da se incident nije dogodio u školskom dvorištu.- Devojčice su se tu provukle i podigle špric. Šta da radimo, dečja posla, ali sve je to bilo van samog dvorišta. Škola nema dovoljno resursa da bi vodila računa i o prostoru mimo dvorišta. Postoje kamere, obezbeđenje, ali fale ljudi. Mislim da bi i druge službe, "Gradska čistoća" i komunalni policajci morali da se uključe - rekao je za "Srpski telegraf" Šarčević.