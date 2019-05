S. B. Milošević | 26. maj 2019. 17:15 | Komentara: 0

NA poljskom krevetu, pokriven ćebetom i štiteći se najlonom od kiše, profesor ruskog jezika Zoran Buljagić (62), od četvrtka uveče je dan i noć ispred Dvanaeste beogradske gimnazije. Štrajkuje glađu zbog, kako kaže, odugovlačenja sudskog spora koji vodi sa školom pošto mu je, tvrdi, pre dve godine nezakonito uručen otkaz. Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da je upoznat sa slučajem i da su pregovori u toku.

Buljagić se smestio na trotoaru u Ulici vojvode Stepe, pored ograde gimnazije. Ne jede, već živi na vodi i sokovima, a kaže da neće odustati od štrajka sve dok se za njega ne nađe rešenje.

Razne situacije sa kolegama i želja, kako navodi, bivše direktorke te gimnazije da ga istera iz škole, kulminirali su pre dve godine kada je ona zahtevala od njega da uradi vanrednu proveru radnih sposobnosti na Institutu za medicinu rada.

- Doktorka kod koje mi je bivša direktorka zakazala pregled, na osnovu petominutnog razgovora, zaključila je da nisam sposoban za rad sa decom, iako je u izveštaju koji je dala napisala da za 30 godina rada nisam imao nijedan incidet sa učenicima - priča Buljagić. - Dobio sam otkaz i pokrenuo radni spor sa školom. Dok sam čekao drugostepeno rešenje i drugu ekspertizu procene radnih sposobnosti uručen mi je otkaz. A drugostepena komisija je na osnovu procene koju je dala klinički psiholog, marta 2018, dala mišljenje da sam sposoban za rad sa učenicima.

Profesor Buljagić kaže da spor sa školom i dalje traje, jer je bivša direktorka odbijala da ga vrati na posao. I sadašnja direktorka gimnazije, kaže on, traži da se uradi superekspertiza.

- Iz Ministarstva prosvete su mi pre nekoliko dana ponudili mesto u školi u Barajevu, ali ne želim da idem 40 kilometara daleko od svog stana, kada imam pravo da budem vraćen u školu u kojoj sam godinama radio - navodi Buljagić.





Ministar prosvete Mladen Šarčević potvrdio je za "Novosti" da je upoznat sa situacijom. Kaže da je za komentar o profesoru Buljagiću potrebno pitati nastavničko osoblje te škole.

- Sudski spor je u toku, a on ucenjivački traži da se vrati u gimnaziju - priča Šarčević za "Novosti". - Ponuđeno mu je drugo rešenje, ali on to odbija. Njegovo ponašanje je bilo veoma nasilno upravo prema kolegama. Moji timovi pregovaraju s njim, sa njegovim sindikatom i advokatom. Videćemo šta će biti. Naravno, nije cilj da on ostane bez posla, već naprotiv...





UZROCI SUKOBA

SUKOB između Buljagića i bivše direktorke Dvanaeste gimnazije kulminirao je, tvrdi on, kada je poslao elektronsko pismo jednoj svojoj koleginici, sa kojom je takođe bio u lošim odnosima. Tvrdi da ga je ta koleginica "ogovarala kod drugih nastavnika, ali i učenika". Navodi da ga je zbog tog pisma tužila, a on je osuđen na uslovnu kaznu.