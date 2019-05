Tanjug | 22. maj 2019. 17:52 |

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je povodom početka izgradnje nove glavne autobuske stanice u novobeogradskom bloku 42 da će Beograd dobiti novu i modernu autobusku stanicu kojom ćemo se ponositi, te poručio da će radovi biti završeni do kraja 2020.Izgradnja nove stanice i stanične zgrade višedecenijski je san Beograda, kazao je Vesić, te dodao da nije bilo vlasti koja taj projekat nije najavljivala, ali da niko do vlasti SNS to nije uspeo da uradi."To je zato jer mi imamo viziju razvoja Beograda, zato jer ispunjavamo obećanja i držimo reč i zato jer volimo Beograd i uređujemo ga", rekao je Vesić i dodao da su sve to mogli da urade oni koji su uništavali Beograd, poput Đilasa, Jeremića, Bastaća i sličnih, i zato su, kaže, danas frustrirani.Vesić se sa pomoćnikom gradonačelnika Andrejom Mladenovićem i gradskim urbanistom Markom Stojičićem sastao sa delegacijom Beogradske autobuske stanice (BAS).