22. maj 2019.

POSLE napada na taksistu "Luks taksija", koga je oko 14 sati nepoznata osoba udarila kod MUP na Novom Beogradu, 80 njegovih kolega blokiralo je ovaj deo prestonice. Oni su pretili da će na ulicama grada ostati sve dok napadač ne bude priveden, budući da su registarske tablice vozila fotografisane pre nego što je nepoznati čovek pobegao. Ujedno, taksisti okupljeni oko Ugovorne privredne taksi komore Srbije, samo nekoliko sati ranije takođe su izašli na ulice. Nezadovoljni sprovođenjem izmena Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju oni su protestovali na platou ispred Zgrade gradske uprave u Ulici 27 marta.Vozeći se ulicom Omladinskih brigada, vozač "Luks taksija" sukobio se sa nepoznatim vozačem, za koga se najpre mislilo da je član udruženja CarGo, a onda je počela spekulacija da je ipak reč o šoferu prevoznika "Cameo". Vozač bele "škode rapid" izašao je iz vozila na semaforu i prišao vozaču "Luksa". Udario ga je u glavu, a potom pobegao. Taksista je pozvao policiju, a zbog lakših povreda prevezen je u Urgentni centar.Za napad se brzo pročulo preko taksi veze, pa su kolege došle na mesto događaja i tu ostale do privođenja napadača.Inače, oko 150 okupljenih taksi preduzetnika u sredu oko 10 sati zahtevalo je sankcionisanje rada "internet prevoznika".- Situacija nikada nije bila gora! - kaže Boško Vukojević direktor Ugovorne privredne taksi komore Srbije. - Insistiramo na sprovođenju Zakona, a pre svega mislim na Saobraćajnu inspekciju Grada Beograda, kao izvršnog organa.Ništa se nije promenilo od usvajanja izmena Zakona, osim što su privremeno sklonili "divljake".I dalje je sporan rad udruženja građana CarGo, ali i kombi prevoznika koji voze "od vrata do vrata". Na prozivke taksista da ne obavljaju svoj posao iz Sekretarijata za inspekcijske poslove odgovaraju:- Doslovno primenjujemo Zakon i druge propise u inspekcijskim nadzorima i radi u granicama svojih ovlašćenja - rekla je Sonja Božović, Sekretarka za inspekcijske poslove. - To ćemo činiti i dalje, te svaki pritisak prevoznika ne utiče na efikasnost, već, naprotiv, ometa rad inspekcije. Radimo isključivo u interesu Beograđana, jer je njihova bezbednost važnija od suprotstavljenih interesa brojnih taksi udruženja.Ona je podsetila da je gradska saobraćajna inspekcija od kraja decembra prošle godine privremeno oduzela ukupno 33 vozila, od kojih su pet vozila obavljala uslugu taksi prevoza putnika bez odobrenja, a posredstvom "CarGo" aplikacije.Novi protest najavljuju za ponedeljak i taksisti Strukovnog udruženja taksi prevoznika SITAB, koji su, takođe, nezadovoljni sprovođenjem izmenjenog zakona.DA Udruženje građana CarGo raste uprkos štrajkovima, pokazuje podatak da za tri meseca, koliko postoji, udruženje broji čak pola miliona članova. Predsednik Udruženja, Aleksandar Vučić istakao je, tim povodom, da su na protest taksista i na njihov zahtev da se ugasi CarGo, odgovor dali građani koji svakodnevno koriste usluge ove aplikacije.