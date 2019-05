Tanjug | 09. maj 2019. 17:56 > 19:30 |









Polaganjem venaca, svečanim maršom "Besmrtni puk" i koncertom na plaotu ispred Skupštine grada Beograda obeležen je dan Pobede nad fašizmom, 9. maj."Besmrtni puk", u kojem su učestovali brojni građani i predstavnici republičke i gradske vlasti, kao i gosti iz Rusije, kretao se od Spomen-groblja oslobodiocima Beograda, Ruzveltovom ulicom i Bulevarom kralja Aleksandra do Skupštine grada Beograda, gde je održan svečani koncert.Koncert je organizovao Ruski dom iz Beograda, uz podršku Grada Beograda i Vlade Grada Moskve, a nastupili su ruski i srpski umetnici i ansambli.Pre početka koncerta, okupljenima su se obratili ministar za inovacije i tehnološki razvoja Nenad Popović, ministar za rad Zoran Đorđević, ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.Popović je rekao da se na današnji dan moramo prisetiti ideja zbog kojih su naši preci, nadljudskom hrabrošću i nepokolebljivošću, bili spremni da bespogovorno, u ratu žrtvuju svoje živote."Moramo se prisetiti tih ideala prošlosti, jer na njima je zasnovana i naša sadašnjost i budućnost", rekao je Popović i istakao da su ti ideali sloboda i nezavisna otadžbina.Ambasador Rusije Aleksandar Čepurin je okupljenima čestitao Dan pobede i istakao da je poznato da su Srbi i Rusi braća."Ali, mi smo i braća po oružju. Ovo je dan kada treba da pamtimo svakog srpskog i ruskog heroja, od maršala do vojnika", poručio je Čepurin.Zamenik gradonačelnik Goran Vesić se, u ime Grada Beograda, zahvalio prijateljima iz Rusije koji su došli da zajedno sa građanima Srbije proslave pobedu nad fašizmom."Ako ima naroda koji sa punim pravom slave pobedu nad fašizmom, onda su to ruski i srpski narod. Podneli smo najveće žrtve, proporcionalno broju stanovnika, i bili na pravoj strani čovečanstva", istakao je Vesić.On je dodao da je današnji dan prilika da se zahvalimo i Crvenoj armiji na učešću u oslobođenju Beograda 20. oktobra 1944. godine."Nikada nećemo zaboraviti da je 1.000 Crvenoarmejaca i skoro 3.000 pripadnika NOB-a dalo život da Beograd bude slobodan", rekao je Vesić.On je istakao da marš "Besmrtni puk", treba da podseti na pretke koji su dali život u borbi protiv fašizma, da podseća buduće generacije šta je fašizam i da bude brana revizije istorije.Ministar Đorđević rekao je da je nemamo pravo da zaboravimo naše pretke pale za slobodu i da je naša obaveza da čuvamo sećanje na njih.U povorci "Besmrtni puk" bili su i mnogobrojni građani, a među njima su potomci nastradalih koji su, uprkos kiši, nosili fotografije svojih predaka, srpske i ruske zastave.U prvom redu su bili prvom redu su ministar Popović, zamenik gradonačelnika Goran Vesić, šef odbora za spoljne poslove ruskog Saveta federacije Konstantnin Kosačov i Valerij Rjazanski, ministar Đorđević, direktor kancelarije za KiM Marko Đurić...Ovo je četvrti put da se u Beogradu održava svečani marš "Besmrtnog puka" povodom Dana Pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.