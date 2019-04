Š. M. | 30. april 2019. 09:28 | Komentara: 0

OBELEŽAVANjE prvomajskih praznika doneće besplatno parkiranje u zoniranim delovima grada. Pijace će 1. i 2. maja raditi uobičajeno, kao i veliki broj hipermarketa. Gradski prevoz saobraćaće po nedeljnom redu vožnje.

PRODAVNICE - Za prvomajske praznike objekti "Maksi", "Šop end go" i "Tempo" će za svoje potrošače otvoriti vrata samo u određenim radnjama. Hipermarketi "Roda" i "Merkator" radiće uobičajeno, kao i većina "Idea" prodavnica, dok će pojedine radnje raditi skraćeno, do 15 časova.



PIJACE - Zelene pijace će 1. i 2. maja raditi po ustaljenom radnom vremenu, kao i otvoreni tržni centar na Novom Beogradu, popularni "Buvljak".

PREVOZ - U sredu i četvrtak građani prestonice moraće da budu strpljivi, jer će vozila javnog prevoza 1. i 2. maja saobraćati po nedeljnom redu vožnje, pa će se na njih čekati malo duže.

PARKING - JKP "Parking servis" neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada 1. i 2. maja. Takođe će biti zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska br. 31, Kraljice Marije br. 7 i Mileševska br. 51. Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta biće neprekidno otvoreni za vreme praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

TRŽNI CENTRI - TC "Ušće", "Rajićeva", TC "Stadion", "Delta siti" i "Big fešn" će za vreme prvomajskih praznika raditi uobičajeno. Vrata sih šoping molova u prestonici biće otvorena za posetioce od 10 do 22 časa.

APOTEKE - Tokom dva dana praznika, dežurne apoteke biće "Prvi maj", "Sveti Sava", "Zemun", "Bogdan Vujošević" i "Gornji grad" u Lazarevcu. Apoteke "Palilula", "Braća Kovač", "Dr Simo Milošević", "Đuro Đaković", "Radovan Nikolić", "Obrenovac 1" i "Kosmaj 1" radiće od 8 do 18 časova, dok će radno vreme apoteke "Mr Matej Ivanović" u Knez Mihailovoj ulici biti od 9 do 21 čas. "Batajnica" će raditi od 8 do 14 časova, a "Sopot" od 8 do 15 časova.



POŠTE - Glavna pošta u Takovskoj će u sredu i četvrtak raditi non-stop, kao i filijale u TC "Big fešn", "Stadion", TC "Novi Merkator" i TC "Rajićeva". Pošta u Savskoj radiće od 8 do 15 časova, a u "Univereksportu" u sredu od 8 do 11.30, a u četvrtak od 8 do 20 sati.