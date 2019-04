Š. M. | 26. april 2019. 11:28 | Komentara: 0

OBELEŽAVANjE Velikog petka i Vaskrsa donosi izmene u radu trgovinskih lanaca, dok će parking u zoniranim delovima grada biti besplatan. Pojedine apoteke će dežurati, kao i Glavna pošta u Takovskoj ulici.

Gradski prevoz će za praznične dane saobraćati prema nedeljnom redu vožnje.

Objekti "Maksi", "Šop end go" i "Tempo" će danas biti na raspolaganju kupcima do 18 časova, dok u nedelju neće raditi. Trgovinski lanci "Roda", "Merkator" i "Idea" će potrošačima biti na usluzi u petak, dok će prvog dana Uskrsa biti zatvoreni.

Zelene pijace će danas i sutra da rade, a u nedelju će, prema skraćenom radnom vremenu, od osam do 13 časova raditi pijace "Zemun", "Dušanovac", "Bele vode", "Gornja varoš" i "Palilula". "Buvljak" će biti zatvoren 28. i 29. aprila, dok će danas raditi uobičajeno.

Parking-mesta u zoniranim delovima grada neće se naplaćivati od danas do ponedeljka. Sve javne garaže biće otvorene i radiće po uobičajenom sistemu.

Danas i za Uskrs non-stop će dežurati apoteke "Prvi maj", "Sveti Sava", "Zemun", "Bogdan Vujošević" i "Gornji grad" u Lazarevcu. Skraćeno će raditi "Batajnica", od osam do 14 časova, dok će danas od devet do 21.00, a u nedelju od 10.00 do 18.00 građanima biti na raspolaganju apoteka "Mr Matej Ivanović" u Knez Mihailovoj ulici.

"Delta siti", TC "Ušće", TC "Stadion" i "Big fešn" radiće danas do 18.00, dok će "Rajićeva" biti otvorena do 20 časova. Svi tržni centri u gradu biće zatvoreni prvog dana Uskrsa.

GLAVNA POŠTA U TAKOVSKOJ BEZ PAUZE