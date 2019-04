S. B. MILOŠEVIĆ | 22. april 2019. 15:00 |

ZA manje od dva meseca, prvi tramvaji proći će preko Mosta na Adi. Tada bi trebalo da počnu prve probe, a kada nadležni utvrde da je postavljanje šina i kontaktne mreže preko mosta urađeno kako treba, do jeseni će - a plan je da to bude 1. septembar, biti uspostavljen i redovni tramvajski saobraćaj sa Novog Beograda do Rakovice i Čukarice.

U Direkciji za gradsko građevinsko zemljište i izgradnju kažu da je već odrađeno 80 odsto posla.

- Najviše šina je postavljeno na Novom Beogradu, a trenutno se radi na montiranju pruge na glavnom rasponu mosta i na delu prema Rakovici - kažu u Direkciji. - Osim šina i postavljanja kontaktne mreže, veliki posao je bila i izgradnja mosta preko Topčiderske reke. Stari most je uklonjen. Takođe, preko Bulevara vojvode Mišića dograđena je jedna konstrukcija koja tramvaje treba da usmeri ka Rakovici. Osim izgradnje mosta, bilo je potrebno izgraditi nekoliko potpornih zidova koji obezbeđuju prugu ispod senjačkog brda, kao i na delu gde se konstrukcija spušta sa Mosta na Adi.

U toku je, kako navode, javna nabavka za opremanje dva stajališta za javni prevoz. Jedno se nalazi kod petlje Radnička, a drugo na novobeogradskoj strani, kod Ulice Đorđa Stanojevića.





PROČITAJTE JOŠ - Francuzi ugrađuju šine preko Mosta na Adi





- Pokrenut je i postupak tehničkog pregleda svih radova - ističu u Direkciji. - Tako ćemo, dok izvođač uradi posao, završiti tehnički pregled i probne vožnje, odnosno test opterećenja. Tada ćemo moći odmah da predamo mrežu na korišćenje GSP.

Radovi su vredni dve milijarde dinara. Proširenjem tramvajske mreže će putnici sa Novog Beograda brže stizati do Banovog brda i Rakovice. Ovim mostom tramvaji će biti povezani i sa centrom grada, kada bude završena izgradnja novog mosta preko Save.







PROČITAJTE JOŠ - Čukarica: Tramvaja nema, autobusi puni







JOŠ ČEKAJU UPOTREBNU DOZVOLU

U DIREKCIJI kažu da očekuju da Most na Adi, koji je otvoren 1. januara 2012, do kraja ove godine dobije upotrebnu dozvolu. To do sada nije bilo moguće iz pravnih i tehničkih razloga, pošto je duž mosta bilo krađa kablova. Sada je urađen tehnički pregled konstrukcije, a u pripremi je dokumentacija koja će biti predata nadležnom ministarstvu za potrebe dobijanja dozvole.