POVODOM obeležavanja Dana državnosti, koji se praznuje dva dana, u petak i u subotu, neće doći do većih izmena koje se odnosne na radno vreme uslužnih objekata. Tržni centri, prodavnice i gradske pijace radiće po uobičajenom radnom vremenu i bez skraćivanja. Parkiranje će biti besplatno u petak i subotu, dok će u pomenutom periodu javni gradski prevoz saobraćati po nedeljnom redu vožnje.

GRADSKI PREVOZ

U petak i u subotu, svi korisnici javnog gradskog prevoza, moraće da budu strpljivi jer će se na vozila GSP čekati malo duže. Sve linije javnog gradskog prevoza saobraćaće do nedelje po nedeljnom redu vožnje.

PARKIRANjE

JKP "Parking servis" neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada u petak i subotu. Tokom praznika zatvoreni će biti i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Kraljice Marije 7 i Mileševska 51. Sve javne garaže biće neprekidno otvorene i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za prenos vozila.

PRODAVNICE, TRŽNI CENTRI I PIJACE

Objekti "Idea", "Roda", "Maksi", "Šop end go" i "Tempo" imaće redovno radno vreme u petak i subotu. Takođe, i TC "Ušće", "Delta siti", "Big fešn" i "Stadion" radiće uobičajeno od 10 do 22 časa. Gradske pijace radiće uobičajeno, od 6 do 19, a buvljak od 8 do 16.

POŠTA

Poslovnica Glavne pošte u Takovskoj ulici radiće non-stop, dok će filijale u TC "Stadion", "Rajićeva", "Big fešn", "Imo autletu" i "Novom Merkatoru" raditi do 19 časova. Skraćeno radno vreme do 15 časova imaće ekspoziture Pošte u Savskoj 2, Šumadijski trg, Pilota Mihajla Petrovića i Glavna u Zemunu.