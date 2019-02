Tanjug | 09. februar 2019. 09:27 |

Policija će u naredne dve godine u Beogradu instalirati skoro 1.000 stacionarnih kamera za video-nadzor na 800 lokacija, najavio je danas direktor policije Vladimir Rebić, ističući da će taj sistem u značajnoj meri omogućiti lakši rad policije na otkrivanju svih akata protivpravnog ponašanja.On je za RTS naglasio da građani ne treba da strahuju da će zbog postavljanja kamera njihova privatnost biti ugrožena.Dodao je da su poznate sve lokacije gde će biti postavljene kamere, kao i da su prethodno urađene analize krivičnih dela."Ovo će omogućiti lakši rad policije i podići svest kod građana da ne čine protivpravno ponašanje da ne bi bilo sankcionisani", rekao je Rebić.U ovom trenutku, objasnio je, ima 61 lokacija gde postoji 107 kamera koje su značajno unapređene i one već rade. Reč je o kamerama čija je rezolucija izuzetno dobra i one mogu da prepoznaju registarske tablice, a u završnoj fazi je uspostavljanje funkcionalnosti prepoznavanja lica što će, ocenio je Rebić, biti značaj pomak u radu kriminalističke policije za prepoznavanje učinilaca krivičnih dela.Jedan deo kamera biće opredeljen za otkrivanje saobraćajnog prekršaja crvenog svetla, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, korišćenje mobilnog telefona suprotno pravilima, nepropisno preticanje, kaže direktor policije."To je značajno manji deo u odnosu na ono što ćemo imati za dve godine, kada bude hiljadu kamernih mesta. Fokus će biti na sprečavanju činjenja najtežih krivicnih dela, ubistava i drugih dela koja izazivaju uznemiravanje gradana", rekao je Rebić.Prema njegovim rečima, projekat će ići fazno. U martu će biti novih 10 lokacija koje podrazumevaju postavljanje odredhene konstrukcije sa infrastrukturom za postavljanje jedne ili više kamera.U junu će doći sledećih 50 mesta, u septembru 200, do kraja godine 400 i do kraja 2020. biće 800 mesta. Biće pokriveno gotovo sve najvažnije ulice u Beogradu, auto-put, odnosno magistralni putevi koji vode ka Beogradu."Imaćemo zaokružen sistem, jer nemamo dovoljan broj policijskih službenika da tek tako to posmatra i uočava. Kada se desi dogadhaj kamere su tu da pomognu", kaže Rebić.Građani nemaju nijedan jedini razlog da sumnjaju da će postojati minimum ili promil mogućnosti zloupotreba, naglašava Rebić, dodajući da će projekat u velikoj meri doprineti većoj bezbednosti građana.Najveći evropski gradovi imaju značajno veći broj kamera od Beograda.Istakao je da je za ovaj projekat u velikoj meri zaslužan ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.Rebić je naveo primer iz 2014. kada se desio slučaj ubistva Luke Jovanovića na Brankovom mostu - da bi se otkrili počinioce tog dela pregledano je oko 96.000 sati, za šta se angažovalo 100 policijskih službenika u 30-tak dana."Da smo tada imali ovaj sistem potrošili bi sat vremena da pronađemno ucinioca. To je neverovatna ušteda", kaže Rebić.On je ponovio da praktično ne postoji mogućnost zloupotrebe i da ovaj sistem ne funkcioniše na internetu, nego na lokalnoj mreži policije."Da li ste čuli da je neki haker upao u bazu podataka o ličnim podacima. To je nemoguće. U okviru samog Ministarstva postoje interni propisi koji jasno daju dozvolu nekom ko ima pravo da pristupi i svako odstupanje se alarmira. Ako bi neko napravio propust, znalo bi se", dodao je Rebić.Ističe i da ne postoji razlog da se građani brinu da će njihova privatnost biti ugrožena.Govoreći o izmenama zakona koje predvidaju strože kazne za počinioce najtežih krivičnih dela, on kaže da je posao blizu kraja."Uključen je i Pravni fakultet u Beogradu, Advokatska komora, nevladine organizacije. Opredelili smo se za pooštravanje određenih kazni i uvođenje krivičnog dela pripremanje teškog ubistva", zaključio je Rebić u intervjuu za RTS.