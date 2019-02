Tanjug | 04. februar 2019. 19:35 | Komentara: 0

Otvaranjem izložbe "Kineski festival svetla" i vatrometom na Kalemegdanu, u prisustvu premijerke Srbije Ane Brnabić, ministara Vladan Vukosavljevića i Zorana Đorđevića, gradonačelnika Zorana Radojičića i ambasadorke Kine Čen Bo, dočekana Kineska nova 2019. godina - Godina zlatne svinje.

Brnabić je, otvarajući izložbu lampiona koje je izradila kompanija "Zigong Haitjen" iz provincije Sečuan, rekla je da će ona osvetljavati Beograd, koji je treći grad u svetu, posle Njujorka i Tokija, koji je 1980. uspostavio bratske odnose sa Pekingom.

Ona je poželela da nova ambasadorka Kine još više učvrsti svevremeno čelično prijateljstvo Srbije i Kine i podsetivši da je krajem prošle godine u Pekingu otvoren Kulturni centar Srbije, izrazila očekivanje da će uskoro u Beogradu biti otvoren Kineski kulturni centar koji je u izgradnji.



"Izložba je plod naše saradnje u okviru mehanizma 16 plus 1 čije rezultate već vidimo. To su Pupinov most, autoputevi, rekonstrukcija naših termoelektrana, ugrađivanje filtera za čistiji vazduh, rekonstrukcija brze pruge Beograd-Budimpešta i mnogi drugi projekat, a večeras uživamo u plodovima te saradnje i u kulturi", rekla je Brnabić.

Ona je naglasila da u godini kada se navršava veliki jubilej - 70 godina od formiranja Narodne Republike Kine, svi u Srbiji žele sreću i dalje uspehe u svim oblastima razvoja bratskom narodu u Kini i da im Nova godina zlatne svinje donese napredak, bogatstvo i uspeh.

Ministar Vukosavljević je ispričao da je, prema starim legendama, početak obeležavanja Kineske nove godine vezan za čudovište koje je dolazilo da zlostavlja seljake sve dok jedan starac nije odlučio da mu se suprostavi.

"Kada su se seljani sutradan vratili u svoje selo, videli su da je sve u redu i ispostavilo se da je starac uplašio čudivište vatrometom i crvenom bojom koja od tada simboliše sreću, vitalnost, istinitost i iskrenost", ispričao je Vukosavljević.

On je ukazao na bogatstvo i raskoš kineske tradicije i kulture, kao i na sve intenzivniju saradnju Kine i Srbije, dodavši da napredak NR Kine na svim poljima raduje sve u Srbiji.

"Očekujem da će kroz složenu, bogatu i raznovrsnu kulturnu razmenu Srbija imati šta da nauči, doživi i vidi i čemu da se raduje, ali verujem da će i naši prijatelji u Kini imati priliku da se upoznaju sa kulturnim nasleđem Srbije i onim savremenim što Srbija stvara", rekao je ministar Vukosavljević.

Gradonačelnik Radojičić je rekao da "iza prijateljstva Srbije i Kine stoje prošlost, sadašnjost, ali i budućnost".

Podsetio je da se Beograd pobratimio s Pekingom 1980. godine, da smo 2017. imali Dane Pekinga u Beogradu, 2018. bili domaćini gradonačlnicima gradova istočne i centralne Evrope pod pokroviteljstvom Kine, a ove godine planiramo da Beograd ima svoje dane u Pekingu i da učestvujemo na Expo 2019, skupu hortikulture u Pekingu.

Pomenuo je među projektima koje Srbija i Kina realizuju obilaznicu oko Beograda, koja se trenutno radi i industrijsko tehnološki centar u Borči čija izgradnja predstoji.

Ambasadorka Čen Bo je istakla da je doček Nove godine za Kineze najvažniji dan u godini, vreme radosti i okupljanja porodice i primetila da instalacijom na Kalemgdanu izražavaju dobrodošlicu novom proleću.

"Kina i Srbija su geografski udaljene zemlje, ali su srca naroda naših zemalja usko povezana. 2019. je, po kineskom kalendaru, Godina zlatne svinje koja je simbol sreće i bogatstva i danas delimo prazničnu radost uz želju da ćemo u novoj godini zajedničkim naporima težiti još boljem životu u prosperitetu i miru", rekla je Čen Bo.

Ona je Kini i Srbiji poželela prosperitet, a narodima sreću i mir, te poručila: "I da naše tradicionalno prijateljstvo poput ovih lampiona isijava veličanstveu svetlost".

Izložbu su realizovali "Balkanopolis centar za modernu tradiciju" i kompanija "Zigong Haitjen" uz podršku Ministarstva kulture i Ambasade NR Kine u Beogradu.

Svetlosne instalacije Panda, Godišnja doba, Čudesni jelen, Šapat pingvina mogu se videti do 24. februara, a lampioni će se paliti svakog dana u 17 sati.