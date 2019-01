Agencije | 24. januar 2019. 09:01 > 11:43 |





Zbog snega ekipe JKP "Beograd put" su u četvrtom stepenu angažovanja, rekao je Glavaš Tanjugu i ukazao da je sneg na teritoriji grada Beograda počeo da pada sinoć od 23 sata i da je do sada napadalo između 15 i 17 centimentara snega.



Zbog velike količine snega koja će se akumulirati na krovovima, Glavaš je apelovao da se lokacije gde je i u prethodnom periodu dolazilo do pojave ledenica i klizanja snega sa krovova posebno obezbede i obeleže.



Prema trenutnim najavama RHMZ-a, rekao je Glavaš, očekuje da će sneg padati u kontinuitetu do subote do popodnevnih sati i da će napadati više od 40 cenimetara snega.



Ponovio je da su nadležne ekipe u pojačanom stepenu angažovanja i da će tako biti do završetka i ovog hladnog talasa, ali i podsetio da građani treba da čiste sneg ispred ulaza svojih domova.

RADOJIČIĆ: PROGNOZA METEOROLOGA JE BILA NEŠTO DRUGAČIJA







Jak sneg koji je u sredu uveče počeo da pada u Beogradu, na kolovozima je formirao pokrivač od nekoliko centimetara, što otežava odvijanje saobraćaja i izaziva povremene zastoje na prometnim saobraćajnicama. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kazao je za TV Prvu da je prognoza meteorologa bila nešto drugačija, odnosno da se očekivalo manje snega.

"Gradske službe su konstantno u četvrtom stepenu pripravnosti. Sve službe rade i prekovremeno i daju sve od sebe da se ublaže problemi", kazao je on. Kako prenosi B92, gradske službe su u četvrtom stepenu pripravnosti, što znači da glavni grad čisti 1.600 ljudi i oko 300 mašina.PROČITAJTE JOŠ -Zbog snega je došlo je do izmena i skraćenja trasa na nekoliko autobuskih linija, a i trolejbuske i tramvajske linije ne saobraćaju dobro.Dosta linija je skraćeno od jutros zbog snega. Linije 4, 20, 307 su skraćene sve do stare okretnice Vinča, od 4.30 casova skraćena je linija 304 i 305 do Bolečke farme, dok su od 5.50 časova skraćene liinije 65, 70, 77, 82 zastoj u ulici Nikole Dobrovića na Bežanijskoj kosi. Takođe, od 6.00 časova linija 3A je u zastoju u Gardijskoj, od 06.15 časova 65, 66 i 74 su u zastoju u ulici Veljka Dugoševica, od 6.10 časova linija 57 u Kneza Višeslava, od 06.30 časova je skraćena linija 303 do Zaklapače, od 06.35 časova linija 305 skraćena do Bolečke farme i od 06.50 casova linija 302 skrećena do Grocke - rekli su za Blic u GSP-u.Direktor Gradskog saobraćajnog preduzeća Radiša Momčilović kaže da je jutros zbog snega bilo "samo sporadičnih problema" na pojedinim linijama, ali da se oni u "hodu otklanjaju".Problema je najviše, kako kaže, bilo na potezu 300, odnosno na linijama koje voze za Ritopek, Grocku, Vinču, Boleč, Kaluđericu.Na primedbe mnogih sugrađana koji dolaze iz Kaluđerice da su morali jutros do Smederevskog puta da pešače, jer se autobus na liniji 309 nije spuštao u to naselje, direktor odgovara da taj potez "ne drži GSP, već privatnici"."Na ostalim linijama bilo je sporadičnih problema, te tako linija koja saobraća do Ritopeka bila je skraćena do Boleč kafane, ali sve se rešava u hodu", rekao je Momčilović Tanjugu.Dodaje da čim prođe kamion i pospe so, autobusi nastavljaju u istom režimu.Problema je bilo i na Banovom Brdu, jer u jednom momentu nije saobraćala linija 57, ali je problem rešen."Ovi manji problemi koje smo imali jesu problem za putnika, ali na nivou sistema sve je to minorno", naglasio je Momčilović.Na linijama koje saobraćaju prema Avali, kako kaže, nije bilo nikakvih problema.U dispečerskom centru GSP-a kažu da je bilo problema na linijama 65 i 66 u Severnom bulevaru, na linijama 77 i 74, ali da je nakon dvadesetak minuta uspostavljen saobraćaj.Poteškoća sa gradskim prevozom bilo je i na Banjici na trolejsbuskoj liniji 40 i 41, gde je zbog kvara trolejbusa saobraćaj bio u zastoju dvadesetak minuta.Takođe, problema je bilo i u Nemanjinoj ulici gde je zbog kvara tramvaja na raskrsnici sa Kneza Miloša saobraćajna gužva trajala oko sat vremena.Dok kvar nije otklonjen u zastoju su bile i tramvajske linije 2L, 7, 9, 11L i 12 L."Tramvaji su vraćeni na redovne trase i očekujem da ne bi trebalo da bude većih izmena i zastoja, vozila idu malo usporeno ali uglavnom idu", kaže Dejan Vuković dispečer u GSP-u.