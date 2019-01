D. V. NOVOVIĆ | 19. januar 2019. 18:14 | Komentara: 0

Učenika sedmog razreda Osnovne škole "Vasa Pelagić" u Kotežu E. G. (13) stariji đak je pretukao u sredu po podne tokom nastave, nanevši mu povrede glave. Prema rečima oca pretučenog dečaka M. G., uprava škole nije odreagovala adekvatno, pa tako, uprkos ozbiljnosti povreda, policija i Hitna pomoć nisu pozvani. Direktor osmoletke Miodrag Lučić, sa druge strane, naglašava da je procedura u potpunosti ispoštovana. On tvrdi da je u školi procenjeno da ne postoji potreba za lekarskom pomoći, iako je "dete dobilo više udaraca u predelu oka".

Kako je za "Novosti" ispričao M. G., do tuče je došlo oko 15.30, na početku časa fizičkog. Učenici osmog razreda, ističe roditelj, zadirkivali su njegovog godinu dana mlađeg sina, a pošto ih je on isprva ignorisao, u jednom trenutku ih je upitao kakav problem imaju s njim.

Pročitajte još: Vršnjačko nasilje ispraznilo klupe

- Jedan od starijih dečaka tada ga je pribio uza zid i počeo da ga pesniči po glavi - navodi M. G. - Posle batina, sin se meni i supruzi javio telefonom, vidno uznemiren, rekao nam je da je došlo do problema i da će nas uskoro pozvati neko iz škole.

Prema rečima oca trinaestogodišnjaka, poziv nije usledio, a kada su roditelji sami pozvali nastavnika fizičkog, inače razrednog starešinu E. G., on im je rekao da se ništa ozbiljno nije dogodilo, te da nema potrebe da bilo ko dolazi.

- Moj sin je ostao u školi još tri časa, posle čega se, sa krvavom i otečenom glavom vratio kući - nastavlja M. G. - Kada sam video u kakvom je stanju, prvo sam ga odveo do škole i pitao: "Šta je ovo?!" Odatle sam pozvao policiju i Hitnu pomoć, koja je njega i suprugu sanitetom odvezla u Urgentni centar. Ostali smo tamo do jedan ujutru, a glava mu je snimljena skenerom.





Direktor škole Miodrag Lučić potvrdio nam je da se incident dogodio u sredu, ali ističe da se činjenično stanje ne podudara s onim koje je izložio otac dečaka. Kako tvrdi, roditelji obopjice učenika pozvani su čim je predmetni nastavnik obavešten o tuči. Navodi i da su roditelji povređenog deteta u školu stigli posle 15 minuta, nakon čega su sami pozvali Hitnu pomoć i incident prijavili policiji.

Pročitajte još: Nije nasilje za čuđenje već za ozbiljnu akciju

- Tačno je da je do sukoba došlo - priča direktor Lučić. - Deca su se potukla, učenik je dobio nekoliko udaraca u predelu oka i modrica se pojavila. Nastavnik je odmah izašao iz svlačionice i odreagovao, a roditelji su, po našem pozivu, ubrzo došli. Naše je mišljenje bilo da nema potrebe da se zove Hitna pomoć, ali dobro je što je otac to ipak učinio. Popričali smo s roditeljima starijeg dečaka, a on je sutradan dao izjavu i organima reda.

POSLEDICE TUČE

PREMA rečima direktora škole, lekari su konstatovali da je dečak u dobrom stanju, a on sam se kod roditelja raspitivao o njegovom zdravlju, oslobodivši ga jučerašnje nastave.

Otac E. G., naprotiv, tvrdi da se dečaku stanje blago iskomplikovalo, ta da je, zbog infekcije, pod temperaturom.