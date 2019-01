Novosti Online | 16. januar 2019. 17:06 |

Zbog zvanične posete delegacije Rusije i predsednika te zemlje Vladimira Putina Beogradu u četvrtak, doći će do delimičnih izmena u saobraćaju. Na trasi prolaska delegacije neće biti zaustavljen saobraćaj, već će doći do privremenog obustavljanja saobraćaja na onim delovima trase kojima se bude kretala delegacija.Na linijama javnog gradskog prevoza 17.01.2019. godine važiće posebna organizacija saobraćaja:Po zatvaranju za saobraćaj ulica doći će do operativne izmene režima rada tramvajskih linija na sledeći način:* tramvaji sa linije 2L će saobraćati na relaciji Kalemegdan /Donji grad/ - Vukov spomenik - Tašmajdan* deo tramvaja sa linija 7 i 14 sa terminusa Ustanička se preusmerava na tramvajsku liniju 6 (alternativno Omladinski stadion)* deo tramvaja sa linija 9, 10 i 14 će saobraćati na relaciji: Banjica - Trg oslobođenja* deo tramvaja sa linije 10 se preusmerava sa terminusa Kalemegdan /Donji grad/ na liniju 5* tramvaji sa linije 12L će saobraćati na relaciji: Omladinski stadion - Vukov spomenik - Tašmajdan* deo tramvaja sa linija 7, 9 i 12L će saobraćati na relaciji: Blok 45 - Savski trg - Gospodarska mehana.Od 12.00 časova počinje sukcesivno isključivanje trolejbusa za garažu sa svih trolejbuskih linija, tako da u 14.00 časova svi trolejbusi budu u garaži.Umesto trolejbuskih linija uspostavljaju se autobuske linije:* 28A na relaciji: Zvezdara - Trg republikeTrasa linije: Zvezdara - Čingrijna - Dimitrija Tucovića - Cvijićeva - Starine Novaka - 27. marta - Džordža Vašingtona - Bulevar despota Stefana - Trg republike. Vozila će vršiti promenu smera kretanja oko parka kod Doma vojske Srbije.* 29A na relaciji: Medaković 3 - Kalenićeva pijacaVozila saobraćaju trasom trolejbuske linije 29, zatim menjaju smer kretanja na sledeći način: Cara Nikolaja II - Maksima Gorkog - Sinđelićeva - Mileševska i dalje trasom trolejbuske linije 29 ka terminusu Medaković 3.* 41A na relaciji: Banjica 2 - Savski trgVozila saobraćaju trasom trolejbuske linije 41 od Banjice do Mostarske petlje, zatim Savskom ulicom dolaze do terminusa Savski trg gde menjaju smer kretanja.Od 14.00 časova do završetka skupa ispred Hrama Svetog Save* od perifernih terminusa do Trga oslobođenja će saobraćati: 33, 39, 42, 47, 48 i 59. Linije 33 i 48 neće raditi na delu od Trga oslobođenja do Pančevačkog mosta* linije 401 i 402 saobraćaće od perifernih terminusa do terminusa na Trošarini* linija 83 će raditi od Zemuna do Savskog trga* linija 36 će saobraćati od Savskog trga preko Savske i Mostarske petlje do Trga oslobođenja i nazad* linija 78 će biti podeljena na dva dela: od Zemuna do Savskog trga i od Banjice do Trga oslobođenja.* linije 30 i 31 će biti ukinute.U periodu od 10.00 do 12.00 časova* linija 77 će saobraćati od Bežanijske kose do Zelenog venca* linija 79 će raditi od Mirijeva do terminusa u ulici Čingrijina* linija 74 će saobraćati preko Brankovog mosta i Bulevara despota Stefana* linija 65 će saobraćati preko ulica Starine Novaka, Zdravka Čelara i Dragoslava Srejovića do Bogoslovije zatim Severnim Bulevarom na svoju redovnu trasu* linija 27 će saobraćati preko ulice Dragoslava Srejovića i Bulevara despota Stefana* linije 25 i 25P se dele na dva dela: od Kumodraža do GO Vračar (promena smera kretanja: Katanićeva-Mileševska-Kičevska-Baba Višnjina-Krunska ) i od Karaburme odnosno Mirijeva do Omladinskog stadiona* linija 32 saobraća od perifernog terminusa do Omladinskog stadiona* linija 66 od Omladinskog stadiona do Naučno-tehnološkog parka.Režim javnog gradskog prevoza zavisiće od uslova na terenu, tako da može doći do pojedinih izmena režima.* Antifašističke borbe* Preradovićeva* Bokeljska* Nebojšina* Braničevska* Bore Stankovića* Katanićeva* Krušedolska* Svetog Save* Vlajkovićeva* parking pored Doma Narodne Skupštine (ka Vlajkovićevoj)u periodu od srede, 16. januara od 22 časa do četvrtka, 17. januara 2019. godine do 20 časova.Zbog dolaska velikog broja građana na skup u centru grada u četvrtak, 17. januara 2019. godine, od 14 časova do 21 čas biće usporen saobraćaj, sa povremenim obustavama saobraćaja u sledećim ulicama:* Nemanjina - od Savskog trga do trga Slavija* Kneza Miloša i Takovska - od Mostarske petlje do Cvijićeve ulice* Bulevar kralja Aleksandra - od Takovske do Batutove* Sarajevska - od Durmitorske do Balkanske (Admirala Geprata)* Savska - od MUP PS Savski venac do Savskog trga* Bulevar Nikole Tesle i Ušće - od Trešnjinog cveta* Milutina Milankovića* Vladimira Popovića - od mosta Gazela do Zemunskog puta (Stari savski most)* Ruzveltova - do Kraljice Marije* Bulevar vojvode Bojovića* Dom Narodne Skupštine.Trasa kretanja lica koja će prisustvovati događaju, dana 17.01.2019. godine od 14.00 časova obuhvata sledeći pravac:- Studentski trg - Vasina - Kolarčeva - Terazije - Kralja Milana - Slavija - Bulevar oslobođenja, a prilazni putevi kretanja do mesta okupljanja su:* Ulica trešnjin cvet - Bulevar Nikole Tesle - Brankov most - Brankova - Carice Milice - Obilićev venac* Vladimira Popovića - Bulevar Nikole Tesle - Brankov most - Brankova - Carice Milice - Obilićev venac* Savska - Balkanska - Kraljice Natalije (i Prizrenska)* Kneza Miloša (i Takovska) - Trg Nikole Pašića (i Terazije, Makedonska i Vasina), tako da će i navedene ulice biti sukcesivno zatvarane za prolazak pešaka.Javna garaža "Pionirski park", u četvrtak, 17.01.2019. godine u periodu od 00.00 časova do 20.00 časova biće zatvorena, kao i parking pored Doma Narodne Skupštine (ka Vlajkovićevoj).(Beokom)