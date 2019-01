J. DINČIĆ | 03. januar 2019. 23:59 | Komentara: 0

Na zelenim pijacama povrće drži cenu, dok je voće znatno pristupačnije. Kilogram krompira do 100, a crnog luka od 80 do 150 dinara

POSLEDNjIH godina je na prestoničkim pijacama u ovo doba godine obično za kupovinu citrusa ili južnog voća bilo potrebno odrešiti kesu. Međutim, ove zime je za kilogram crnog luka potrebno izdvojiti koliko i za kilogram banana, od 80 do 150 dinara. Kupci ne pamte ni da je krompir u ovo doba godine bio ovako skup, pa za kilogram treba izdvojiti od 60 dinara za sitnije, tačnije promrzle plodove, dok se oni krupniji prodaju za 100 dinara.

Na lošiji kvalitet proizvoda, trgovci ističu, najviše je uticala suša, koja je uništila rod ove godine, ali i da je dobar deo roda izvezen, zbog čega su cene porasle.

- Mi nudimo to što imamo, celo leto smo više gledali u nebo nego u bašte, i molili se za kišu. Uništena nam je skoro polovina zasađenih useva, što je znatno uticalo na cenu - kaže za "Novosti" Miroslav Đ., zakupac tezge na Bajlonijevoj pijaci. - Dešava se da od dve-tri gajbe krompira i luka, koliko donesem, prodam samo po kilo ili dva, jer ljudi uglavnom kupuju po jednu dve glavice.

Za kilogram spanaća potrebno je izdvoji do 300 dinara, kelj je 120, karfiol i tikvice po 200 dinara. Kilogram belog luka je paprenih 400 dinara, paradajza od 150 do 200, a krastavaca od 200 do 250, koliko je potrebno izdvojiti i za plavi patlidžan. Na pijačnim tezgama je u ovo doba godine jedino povoljno pazariti zeleniš. Veza peršuna je 20 dinara, zelena salata je 40 ili tri za 100, dok je veza rotkvica 50 dinara. Pristupačne su i cene voća, pa je kilogram jabuka sitnijih od 30 dinara, dok su malo krupnije i po 70. Banane su od 80 do 150, mandarine od 100 do 130, a pomorandže od 90 do 140.





LIMUN JEFTIN

Na tezgama je velika ponuda limuna, koji nikada nije bio jeftiniji.

Za kilogram sitnijih plodova potrebno je izdvojiti do 60 dinara, dok oni krupniji, sočni, koje trgovci smatraju ekstrakategorijom, koštaju oko 130 dinara za kilogram.