31. decembar 2018.

Linija br. 74, će u smeru prema Bežanijskoj kosi saobraćati izmenjenom trasom: Bulevar kralja Aleksandra, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Savska i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom.





Vozila JGP-a na izmenjenom delu trase koristiće sva postojeća stajališta.





PRIVREMENE IZMENE U SAOBRAĆAJU ZBOG "ULICE OTVORENOG SRCA"



Zbog manifestacije „Ulica otvorenog srca“, u Svetogorskoj i Makedonskoj ulici, na delu od Dečanske do Takovske, u utorak, 1. januara od šest sati ujutru, do 20 sati menja se režim rada linija javnog gradskog prevoza.



Tako linija EKO 1 saobraća redovno do 11.30, posle čega se vozila povlače u garažu, a ukidaju se trolejbuske linije 28, 40 i 41 (celodnevno).



Biće uspostavljena autobuska linija 40A (Zvezdara - Banjica 2) koja će saobraćati od prvih jutarnjih polazaka do 12 sati, sledećom trasom: Zvezdara - Čingrijina - Dimitrija Tucovića - Cvijićeva - Jaše Prodanovića - Takovska - Kneza Miloša - Bulevar vojvode Putnika - Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića - Neznanog junaka - Crnotravska - Paunova - Banjica 2.



Linija će od 12 sati do poslednjih polazaka saobraćati na delu od raskrsnice ulica Takovska i 27.marta do Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića sledećim saobraćajnicama: 27.marta, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Savska (u smeru prema Zvezdari - Kneza Miloša), Bulevar vojvode Putnika...



Vozila sa linija 65 i 77 će u oba smera saobraćati delimično izmenjenim trasama: Dečanska - Braće Jugović - Bulevar Despota Stefana - Džordža Vašingtona - 27. marta i dalje redovnim trasama.



Vozila gradskog prevozac će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta.



Dok traje "Ulica otvorenog srca" od šest do 20 sati biće isključen napon u Svetogorskoj i Makedonskoj ulici, na delu kontaktne mreže od Dečanske do Takovske ulice.



Budući da će u na pojedinim opštinama neke ulice biti „otvorenog srca“, od jedan sat posle ponoći u utorak, 1. januara, do 20 sati javni prevoz saobraćaće nešto drugačenije nego što je u običajeno.



Tako se na Čukarici, na Banovom brdu za saobraćaj zatvara Požeška, na delu od Kijevske do Žarka Vukovića Pucara.



Zbog toga će autobus na liniji 12A saobraćati:



- u smeru ka Banovom brdu: Bulevar vojvode Mišića - Radnička - Vijadukt - Kirovljeva - Lješka - Stevana Brakusa - Valjevska - Požeška i dalje redovnom trasom;



- u smeru ka Savskom trgu: Požeška - Kijevska - Lješka - Kirovljeva - Požeška i dalje redovnom trasom.



Autobusi sa linija 37 i 85 će saobraćati: u smeru ka periferiji : Radnička - Kirovljeva - Lješka - Stevana Brakusa - Valjevska - Požeška i dalje redovnom trasom, a u smeru ka gradu: Kijevska - Lješka - Kirovljeva i dalje redovnim trasama.



„23“ i “53“ će saobraćati: u smeru ka periferiji : Radnička - Kirovljeva - Lješka -Stevana Brakusa - Valjevska - Požeška - Blagoja Parovića i dalje redovnim trasam, a u smeru ka gradu: Kijevska - Lješka - Kirovljeva i dalje redovnim trasama.



Autobusi sa linije 57 će saobraćati: Požeška - Kijevska - Lješka - Kirovljeva - Požeška i dalje redovnom trasom, a oni sa linije 87: Požeška - Kijevska - Lješka - Kirovljeva i dalje redovnom trasom.



Autobusi sa linija 51 i 52 u oba smera, će saobraćati: Radnička - Savska magistrala - Svetolika Lazarevića - Radnička - Lazarevački drum - Trgovačka i dalje redovnim trasama.



Autobusi sa linija 58 i 88 u oba smera, će saobraćati: Radnička - Savska magistrala - Lazarevački drum - Vodovodska i dalje redovnim trasama.



Linija 49 će ići: u smeru ka Banovom brdu :Teodora Drajzera - Bulevar vojvode Mišića - Petlja Radnička - Radnička - Kirovljeva - Lješka - Stevana Brakusa - Valjevska - Požeška i dalje redovnom trasom, u smeru ka Voždovcu: Kijevska - Lješka - Kirovljeva - Požeška i dalje redovnom trasom.



Ukidaju se stajališta: "Bioskop Šumadija", "Škola Josif Pančić", "Dom zdravlja" i "Kijevska" u oba smera, za sve linije i "Kneza Višeslava" u oba smera za liniju 12A.



Takođe, privremeno se ukidaju i stajališta "Ada Ciganlija" u smeru ka periferiji za linije 51, 52, 58, 88, "Trebevićka" u oba smera, za linije 51, 52, 58 i 88.



Uspostavljaju se:



"Stanka Opsenice", "Petra Mećave" i "Kijevska" (u oba smera) u Lješkoj ulici, za linije 12A, 23, 37, 49, 53, 57, 85 i 87.



"Kirovljeva" (u smeru ka Banovom brdu) u Kirovljevoj ulici za linije 12A, 23, 37, 49, 53 i 85; (u smeru ka gradu) za linije 12A, 23, 37, 53, 85 i 87.



"Valjevska" (u smeru ka Vidikovcu) u Požeškoj ulici, za linije 23 i 53.



Na izmenjenom delu trase, autobusi sa linija 12A, 49, 51, 52, 58 i 88 će koristiti postojeća stajališta linija JGP-a.



Autobusi sa linija noćnog saobraćaja koje u redovnom režimu saobraćaju Požeškom ulicom će saobraćati delimično izmenjenom trasom - kroz Lješku ulicu, kao i autobusi sa dnevnih linija u izmenjenom režimu.



„Ulica otvorenog srca“ održava se i u Borči, u ulici Bratstva i jedinstva, pa će od osam do 16 sati doći do izmena u saobraćaju.



Tako će linije 85 i 96 će, na delu od raskrsnice ulica Valjevskog odreda - Bratstva i jedinstva do terminusa "Borča 3", u oba smera saobraćati ulicama Bratstva i jedinstva, Valjevskog odreda, zatim ulicom Ratnih vojnih invalida do terminusa "Borča 3".



Vozila sa linije 95 i 105L će, na delu od raskrsnice ulica Valjevskog odreda - Ratnih vojnih invalida do terminusa "Borča 3", u oba smera saobraćati ulicom Ratnih vojnih invalida do terminusa "Borča 3".



Uspostavljaju se privremena stajališta: Kombinatova (u oba smera) u ulici Ratnih vojnih inavlida, neposredno po prelasku raskrsnice sa ulicom Valjevskog odreda, gledajući iz pravca Zrenjaninskog puta ka terminusu Borča 3.



Tokom održavanja manifestacije "Novi Beograd - grad otvorenog srca " u Bulevaru Zorana Đinđića prvog dana nove godine od šest do 17 sati vozila na linijama 17, 68, 70 i 74 će od raskrsnice Omladinskih brigada i Bulevara Zorana Đinđića do raskrsnice Bulevara umetnosti i Bulevara Zorana Đinđića, u oba smera saobraćati preko kružnog toka, ulicama Bulevar Mihajla Pupina i Bulevarom umetnosti i dalje redovnom trasom.



Vozila JGS-a na izmenjenom delu trase će koristiti sva postojeća stajališta.



Režim gradskog prevoza biće izmenjen tokom novogodišnjih praznika, a zbog manifestacije dočeka 2019. godine na platou ispred Doma Narodne skupštine, promene će važiti od ponedeljka u 19 sati do 1. januara u 3.20 sati.Kako je saopšteno, linija br. 23 saobraćaće izmenjenom trasom, u oba smera, na delu od raskrsnice ulica Takovska - 27.marta do Sajma ulicama 27.marta, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Savska (u smeru prema Karaburmi Kneza Miloša), Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom.Linija br. 24 saobraćaće izmenjenom trasom u oba smera: Francuska, Trg republike - kroz terminus (u smeru ka Dorćolu - Braće Jugović, Makedonska), Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, 27.marta, Beogradska, Njegoševa i dalje redovnom trasom.Linija br. 26, 26n i E8 će saobraćati trasom u oba smera: Francuska, Trg republike - kroz terminus (u smeru ka Dorćolu - Braće Jugović, Makedonska), Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, 27.marta, Kraljice Marije, Ruzveltova, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom.Linije br. 27, 202n i 301n će saobraćati izmenjenom trasom i to: Trg Republike, (u smeru ka Trgu republike - Braće Jugović, Makedonska), Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, 27.marta, Kraljice Marije, Ruzveltova i dalje redovnom trasom. Promenu smera kretanja vozila će obavljati oko parka ispred Doma vojske.Linije br. 27, 202n i 301n će saobraćati izmenjenom trasom: Trg Republike, (u smeru ka Trgu republike - Braće Jugović, Makedonska), Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, 27.marta, Kraljice Marije, Ruzveltova i dalje redovnom trasom. Promenu smera kretanja vozila će obavljati oko parka ispred Doma vojske.Linije br. 37, 44, 37n, 56n i 511n će saobraćati od Trga Republike sledećom trasom, u oba smera: Trg Republike, Makedonska, Braće Jugović, Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, 27.marta, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Savska (u smeru prema Dunav stanici Kneza Miloša) i dalje redovnim trasama,Llinija br. 58 će saobraćati sledećom trasom: Bulevar despota Stefana (u povratku Poenkareova) - Cvijićeva - Takovska - 27.marta, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Savska (u smeru prema Dunav stanici Kneza Miloša) i dalje redovnom trasom.Llinija EKO 1 će saobraćati od terminusa Vukov spomenik ulicama Kraljice Marije, Bulevar kralja Aleksandra, Ruzveltova, Kraljice Marije, 27. marta, Majora Ilića, Svetogorska, Makedonska, Dečanska (Nušićeva u smeru ka Vukovom spomeniku), Terazijski tunel i dalje redovnom trasom.Umesto trolejbusa sa linija br. 40 i 41 će raditi autobusi i to na relaciji Banjica 2 - Admirala Geprata, sa oznakom 41A.Trasa linije 41A: Admirala Geprata - Kneza Miloša (u povratku Savska - Drinska - Sarajevska - Balkanska) - Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića - Crnotravska - Neznanog junaka - Paunova - Banjica 2.Redovne noćne linije počeće sa radom u 22 sata. Vozila privatnih prevoznika izaći će u saobraćaj dva sata ranije, odnosno 22 sata, a od ponoći će saobraćati po redovnom planu.Redovne dnevne linije: 7, 15, 16, 17, 27, 29, 33, 48, 53, 84, 88 i 95, do 22 časa radiće po redu vožnje za radni dan.Sva vozila sa ovih linija koja imaju planirane polaske posle 22 časa isključuju se iz saobraćaja.Od 22:00 do 04:00 časa vozila sa ovih linija kao i vozila sa linija br. 29A i 41A će raditi po vanrednim novogodišnjim turažama.