Direktor Turističke organizacije Beograda Miodrag Popović kaže da je sve spremno za realizaciju udarnog turištičkog perioda koji će trajati do polovine januara, kao i da su svi smeštajni kapaciteti popunjeni.Iz Turističke organizacije Beograda pre svega očekuju rast domaćih i stranih gostiju kao i značajno veći prihod - jer novogodišnji praznici znače veću potrošnju od čega prihoduju i grad i cela zemlja."Beograd je otvoren grad koji pruža dobrodošlicu svakome ko dođe i jedan je od evropskih gradova u koji se trenutno najrađe i najčešće dolazi u ovo doba godine jer kod nas i Nova godina i Božić traju malo duže", kaže Popović za RTS.Najčešći strani gosti dolaze iz šireg regiona i susednih zemalja, ali je značajan broj i domaćih gostiju, tako da iz TOB-a i ove godine očekuju dvocifren rast u odnosu na prošlu godinu."I prethodna 2017. godina je bila rekordna, a u 2018. godini smo već u oktobru stigli i prestigli rezultate iz prethodne godine. Trenutno su svi smeštajni kapaciteti popunjeni i traži se smeštaj više za one koji se u poslednjem trenutku odluče da dođu u Beograd", ističe Popović.Novogodišnji vikend će se svakako produžiti, a Beograd je poznat i kao destinacija idealna za kraći gradski odmor koji u proseku traje oko četiri dana u ovo doba godine.Direktor Turističke organizacije Beograd ističe da je naša prestonica kapija ne samo Srbije, već čitavog regiona."Naši prijatelji iz Grčke često imaju običaj da kažu da je Beograd glavni grad Balkana. Beograd je najčešće polazna tačka turista za kružnu turu po regionu i Balkanu i to je odlična šansa za čitavu Srbiju da u okviru svoje ponude privuku turiste iz Beograda da posete i druge delove zemlje", kaže Popović.