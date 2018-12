S. B. MILOŠEVIĆ | 21. decembar 2018. 17:15 |

NI četiri dana od incidenta u Takovskoj 37, gde je građevinski kran pretio da se sruši i ugrozi okolne zgrade, niko od aktera se ne oglašava! Građevinska inspekcija Grada Beograda, koja je izdala investitoru građevinsku dozvolu, kojom se definiše šema gradilišta, kao i lokacija i postavljanje krana - navodi da ispituje sve činjenice i okolnosti. Teren je destabilizovan, vodovodne cevi pucaju duž ulice, zbog dve tone armiranog betona kojim je izvođač radova "zalio" instalacije, kako bi stabilizovao poziciju za postavljanje metalne konstrukcije.

Uprkos bahatosti i nestručnosti, na pitanja "Novosti" niko ne odgovara - ni investitor "Projekat - PNP" d.o.o, ni izvođač radova "Struktura koncept", ni Institut za bezbednost i preventivni inženjering iz Novog Sada, koji je bio zadužen za kontrolu postavljanja krana.

Struka jasno kaže da se položaj postavljanja krana određuje u odnosu na tehnologiju radova, pošto se u obzir uzme snimak svih podzemnih instalacija, situacija tla i blizina susednih objekata.

- Dozvoljeno je napraviti temelj krana iznad instalacija, ukoliko se one propisno zaštite, a ako je to nemoguće, onda ih je potrebno izmestiti - kaže inženjer Nikola Pavlović iz "Energoprojekta". - To važi i za cevi u blizini temelja krana. Ali, betoniranje cevi se nikad ne radi! Beton i cevi nisu od istog materijala i ne reaguju isto pri kolebanju temperature. Zato dolazi do pucanja. Ujedno u obzir treba uzeti i sleganje tla usled težine metalne konstrukcije i tereta koji prenosi.

Pavlović objašnjava da izvođač radova izrađuje projekat pravljenja temelja za kran, dok stručni nadzor kontroliše njegovo postavljanje.

- Ujedno, investitor kada podnosi zahtev za građevinsku dozvolu, mora da definiše postupak postavljanja krana. Takođe, uz prijavu o početku radova, izvođač radova građevinskoj inspekciji mora da dostavi šematski prikaz gradilišta, kao i lokaciju krana. Ovde je kran bio postavljen na trotoar, što znači da je promenjen gabarit gradilišta, što takođe mora da odobri građevinska inspekcija - objašnjava Pavlović.

GRADILIŠTE RADI? UPRKOS dešavanjima na gradilištu, iza ograde, i u četvrtak je jedan radnik upravljao bagerom kopajući zemlju. Osim njega, gradilište je bilo prazno. A i trake o zatvaranju gradilišta nema. Betonsko postolje krana i dalje stoji nedirnuto, tik nad "provalijom".

Iz gradske građevinske inspekcije odgovaraju da je građevinsku dozvolu za izgradnju hotela na adresi Takovska 37 izdao Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda pod određenim brojem 26.9.2018. godine.

- Po navedenoj građevinskoj dozvoli, građevinski inspektor obavlja inspekcijski nadzor počev od tog datuma, a do sada su održana dva redovna inspekcijska pregleda - kažu iz inspekcije.

Ipak, nije jasno kako je građevinska inspekcija mogla da izda rešenje da se kran postavi iznad vodovodnih cevi, kao i da ne postavi pitanje ima li izvođač radova saglasnost "Vodovoda" za to. Nisu odgovorili ni na pitanje šta su zatekli na gradilištu u utorak, kada je zemlja počela da se sleže, a kran se destabilizovao. Inspekcija ćuti i na pitanje "Novosti" da li su sada i do kog datuma investitoru "Projekat - PNP" d.o.o. i izvođaču radova "Struktura koncept" naložili da razbije beton oko vodovodnih cevi, kako bi radnici "Vodovoda" mogli da priđu i otklone kvar.

Ono što je poznato jeste da je inspekcija rada nadležnog ministarstva 12. decembra na navedenom gradilištu obavila inspekcijski nadzor kod svih poslodavaca koji su u to vreme izvodili radove.

- Tokom inspekcijskog nadzora svim izvođačima je izdata zabrana rada na gradilištu zbog izostanka primene mera na obezbeđenju iskopa - navode iz Ministarstva rada. - Na zahtev inspektora, glavni izvođač je dao na uvid inspektoru stručni nalaz o izvršenom ispitivanju kranske dizalice.

Prostorije izvođača radova, koje se nalaze preko puta gradilišta u Takovskoj, u četvrtak su bile zatvorene. Iz ove firme odgovorili su da direktor ni u četvrtak nije bio tu. \

MUK I U ZAVODU ZA ZAŠTITU SPOMENIKA

ĆUTI i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada, u čijoj nadležnosti je bilo očuvanje kuće predratnog revolucionara Filipa Filipovića, stare 134 godine. Investitor je kuću porušio do temelja, iako na tabli sa podacima o gradilištu jasno piše da je u pitanju "rekonstrukcija, konzervacija, dogradnja i adaptacija kulturnog dobra kuće Filipa Filipovića u hotel sa dve podrumske etaže, suterenom, visokim prizemljem, šest spratova i potkrovljem!