G. ČVOROVIĆ | 30. jun 2020. 07:30 |

GRAĐANI Srbije od sutra, ipak, neće moći u Grčku preko Severne Makedonije. Kako "Novosti" saznaju, granični prelaz Evzoni ostaće i dalje zatvoren. Inače, zemlje članice EU uspele su u ponedeljak po podne da privedu kraju neformalne konsultacije oko otvaranja spoljnih šengenskih granica od sutra. Među ambasadorima država članica je, posle dugog većanja po prestonicama, postignuta načelna saglasnost da će građani Srbije moći da putuju u zemlje EU. Konačna odluka biće doneta danas u podne.Hrvatsko predsedništvo EU ostavilo je sada rok svim državama da se do danas tačno u podne zvanično saglase sa pisanom procedurom, neophodom za konačno donošenje odluke."Novosti" saznaju da se među zemljama kojima bi trebalo da se dozvoli ulazak od srede nalazi i Srbija. Među zemljama iz našeg regiona kojima se očekuje da bude podignuta šengenska rampa nalazi se još samo Crna Gora.Evropski savet je odlučivao na osnovu prethodne preporuke Evropske komisije da se određenim državama, među kojima su bile i zemlje Zapadnog Balkana, otvori šengenski prostor, jer među njima ima i onih u kojima je situacija bolja nego u nekim zemljama EU.Ambasadori su većali na osnovu spiska od oko četrdesetak zemalja, ali su, prema našim saznanjima, u petak uspeli da postignu saglasnost samo oko 14. Posle toga usledile su preko vikenda dalje konsultacije, jer je bilo nezadovoljnih, naročito onih koji unutar EU zavise od turizma.Odluka koju Evropski savet danas treba da donese u podne je u obliku preporuke, s ciljem da se iskaže evropsko jedinstvo. Države članice, međutim, i dalje zadržavaju pravo da u ovim vanrednim okolnostima samostalno odlučuju o tome pod kojim će uslovima puštati državljane trećih zemalja na svoju teritoriju. To praktično znači da će pitanje karantina, testova i tranzita i dalje određivati pojedinačno.Prema saznanjima "Novosti", članice EU koje ne pripadaju šengenskom prostoru takođe su izrazile želju da se priključe zajedničkoj odluci. To su Irska, Rumunija, Hrvatska, Bugarska i Kipar.U šengenskom prostoru se nalaze 22 članice EU - Austrija, Belgija, Grčka, Danska, Estonija, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Mađarska, Nemačka, Poljska, Portugalija, Slovačka, Slovenija, Finska, Francuska, Holandija, Češka, Španija i Švedska. Takođe, ovom prostoru pripadaju i Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska.U GRČKU će moći da se uđe samo sa popunjenim formularom, i to 48 sati pre ulaska u zemlju. Tu će biti potrebno uneti osnovne podatke o putniku i članovima porodice, koji putuju, gde se odseda, da li je neko bio poslednjih 14 dana u inostranstvu i obavezno se ostavlja broj telefona. Kada se formular popuni i pošalje, stiže mejl, kojim se potvrđuje da je upitnik pristigao, a kasnije i potvrda sa QR kodom. On se pokazuje na granici. Ili na svom telefonu ili se potvrda štampa.PRILIKOM odluke, članice šengenskog prostora su se povodile maksimumom od 16 zaraženih na 100.000 stanovnika u poslednje dve nedelje, a nova procena stanja trebalo bi da bude rađena na svakih 15 dana. Šengenske granice su zbog pandemije virusa korona zatvorene 17. marta.