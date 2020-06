Tanjug | 28. jun 2020. 18:19 | Komentara: 0

Gosti koji su planirali da letuju u Crnoj Gori preusmerili se na konkurentske destinacije, piše podgorička Pobjeda i navodi da zbog oštrih mera za ulazak u Crnu Goru zbog epidemije korona virusa turisti biraju Albaniju.Turisti iz Belorusije i Ukrajine zainteresovani su da dođu, ali im se zbog PCR testa to ne isplati, navodi list i dodaje da turistička privreda predlaže ukidanje PCR testa i uvođenje "jače" kontrole.Prema saznanjima Asocijacije hotela i apartmana opštine Ulcinj, povoljnije mere ulaska koje je uvela Albanija dovele su do toga da su njihovi turistički kapaciteti popunjeni i do 90 odsto u odnosu na prošlu godinu.S obzirom na takvu situaciju na turističkom tržištu sa jedne strane, i veliki uticaj koji turizam ima na ekonomiju Crne Gore sa druge, turistička privreda očekuje da nadležne institucije u CG nađu održiva rešenja koja će omogućiti obavljanje privrednih aktivnosti kako bi se iskoristio ostatak turističke sezone, navodi Pobjeda.