Tanjug | 10. jun 2020. 16:53 |

Od 15. juna Grčka će otvoriti granice za građane Srbije, najavio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, dok bi isto to trebalo da učini i Severna Makedonija, ako epidemiološki uslovi to dozvole, a svakako do kraja meseca.





“ Mi sa BiH imamo dogovor o slobodnom prolazu, kao i s Mađarskom i s Bugarskom. Grčka je najavila da će od 15. juna to da primenjuje. Zato je nama važno da i sa Severnom Makedonijom vidimo u kom pravcu će se to dalje odvijati i da li će ljudi moći da putuju”, rekao je Dačić u Nišu, gde se sastao sa makedonskim kolegom Nikolom Dimitrovim, kome je to bila prva poseta u inostranstvu od izbijanja epidemije korona virusa.





On je preneo da su razgovarali o merama relaksacije, odnosno olakšavanja mera donetih u cilju sprečavanja širenja virusa korona.





“ Za mene su važni planovi Severne Makedonije, jer naši planovi su jasni - mi smo otvorili granice, svi stranci, i građani Severne Makedonije, mogu slobodno da prolaze i dolaze u Srbiju, bez testova i izolacije, osim ako imaju simptome bolesti''”, podsetio je Dačić.





Dodao je da, imajući u vidu da ni Srbija ni Severna Makedonija, nisu “izolovana ostrva”, važno da se sve odluke sistematizuju i da se zna ko u regionu ima kakve propise, jer je to ono što najviše zanima ljude.





Dačić je naveo i da Srbija i Severna Makedonija žele da nastave gde su stale, da jačaju odnose.





Rekao je i da su razgovrali o ukidanju svih nepotrebnih prepreka u bilo kojoj oblasti i podsetio i na inicijativu "mini Šengen".





"Generalno, da se trudimo da imamo što viši nivo zajedničkih imenitelja, imajući u vidu bogatu istoriju naših odnosa i prijateljstvo nasih naroda", naveo je Dačić.





Kaže da Srbija pozdravlja odluku EU da otvori pregovore o članstvu Severne Makedonije i ističe da bi ceo taj proces trebalo da ide brže i da sama EU da nam da neke perspektive o kom vremenskom periodu je reč.





"Ali, to je veoma teško...", dodao je Dačić prekinuvši rečenicu kada se začuo avion kako proleće.





Dimitrov je dodao:” O EU smo govorili”, a Dačić je na to u šali rekao: “Evo, čim sam spomenuo EU, odmah me opominju".





“ Sve je u redu, podržavamo EU”, dodao je Dačić, nakon čega su se on i Dimitrov nasmejali.





Dačić je nastavio da mu je drago da su se sreli i da će biti nastavljeni bilateralni sastanci, kao i da će sutra biti u Italiji, a prekosutra u Grčkoj, gde će razgovrati s grčkim ministrom Nikosom Dendijasom.





"Između ostalog i o onom što smo najavili, a to je da napravimo i trilateralni sastanak Grčka - Severna Makedonija - Srbija koji je Dendijas planirao da napravi na Krfu odakle je on, a Srbiju za Krf vezuju mnoge uspomene iz Prvog svetskog rata", rekao je Dačić.





"Građane najviše interesuje kada će biti otvorene granice. Da budemo jasni, naše granice su otvorene i građani Severne Makedonije mogu slobodno da prolaze bez testova i bez mera izolacije, a što se tiče granica Severne Makedonije, njihov plan je bio da to bude od 15. juna, a da li će se to desiti zavisi od njihove epidemiološke situacije, ali svakako sa ciljem da se do kraja juna to i ostvari", rekao je Dačić.





Dimitrov mu je na srpskom jeziku dodao da je Dačić to dobro razumeo, a Dačić je uzvratio da jedni druge dobro razumemo i bez prevodilaca.