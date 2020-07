Novosti online | 06. jul 2020. 14:20 | Komentara: 0

Ipak, medicinska sestra Muamera Turković, koja je na fotografiji, objavila je post na Fejsbuku i objasnila o čemu se radi.





Ona navodi da je bila u smeni kada se devojčica, sa ocem i majkom, javila sa tegobama pri disanju. Odmah je pregledana, određena joj je terapija, urađen test na COVID i detetu i majci, izmerena saturacija i organizovan hitan trasport u bolnicu u Kraljevu.









- I nisu bili ni dobronamerni. Majka deteta je primetila da su snimali sve to i obavestila me je tek u ambulanti u Kraljevu dok smo čekali doktora. Zadovoljna našom reakcijom i pomoći koja je pružena njenom detetu kao i da je spremna da potvrdi sve ovo što sam napisala. Došla sam jutros u 2.30 sati iz trasporta. Predala dete njenoj majci i ocu. S obzirom da sam i danas radila, a došla sam oko tri ujutru kući, nisam imala vremena da reagujem do sada i kažem pravu istinu. Moram biti iskrena da nisam očekivala zlonamerno deljenje i komentare na društvenim mrežama i javnim glasilima. Apelujem na javnost da pruži podršku medicinskom osoblju kao i da neproverenim fotografijama ne unosi paniku među građane - napisala je Muamera Turković na svom Fejsbuk nalogu i navela da je "ovo je istina a sve ostalo su glasine i da ako je pogrešila, spremna je da snosi odgovornost".





(happytv.rs)



- Povodom fotografije trinaestogodišnje devojčice koja prima terapiju ispred Dečijeg odeljenja Opšte bolnice Novi Pazar koja je deljena uz zlonamerne komentare, imam moralnu obavezu i želju da razjasnim nastanak pomenute fotografije. Ja sam medicinska sestra na dečijem odeljenju Opšte bolnice, i požrtvovano radim 27 godina, i fotografisana sam u obaveznoj opremi na svom radnom zadatku sa pacijentkinjom i njenom majkom - počela je medicinska sestra.- Dete je imalo napad gušenja i učestali kašalj. Zamolilo me je ",mogu li ovde?" Uz dozvolu doktorke, prihvatila sam da terapiju dam ispred odeljenja da se detetu olakšaju tegobe. Odmah sam plasirala venski put, dala terapiju po nalogu doktorke. Došao je sanitet za 20 minuta. Zbog zla koje nas je zadesilo i manjka osoblja, nisam čekala da se zove druga sestra, jer je bio već kraj moje smene... - dodaje Muamera Turković.U nastavku, ona objašnjava da je istog momenta pošla u pratnju deteta. Taj trenutak je ovekovečen sa neke od susednih zgrada i to od osoba koje nisu bile upućene u dešavanja.