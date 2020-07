Tanjug | 02. jul 2020. 09:05 | Komentara: 0

KRAGUJEVAC - U poslednja 24 sata u Šumadijskom okrugu registrovana su 52 pozitivna pacijenta na virus korona - u Kragujevcu je registrovano 48 novozaraženih osoba, u Aranđelovcu dva, Kniću i Batočini po jedan, saopštio je Institut za javno zdravlje Kragujevac.

Kako se navodi u Rekovcu, Raškoj, Kraljevu, Tutinu registrovan je po jedan novozaraženi pacijent, dok je su u Novom Pazaru registrovana dva pozitivna pacijenta.

Ukupno je obrađeno 195 uzoraka, od čega je 58 pozitivnih. Od početka epidemije putem briseva uzorkovano je 9.598 pacijenata.

Trenutno je u Kragujevcu zaražena 371 osoba i to do 16. maja bilo je zaraženo 68 osoba, a od tada do danas 303 su pozitivna.

Aranđelovac ima trenutno 33 pacijenta, Topola 12, Rača 19, Knić 19, Batočina 11, Lapovo tri.

Ukupno pozitivnih u Šumadijskom okrugu na osnovu briseva je 468 pacijenata.

U kućnoj izolaciji trenutno je 465 pacijenata i to u Kragujevcu 334, Aranđelovcu 37, Topoli 17, Rači 33, Batočina 18, Lapovu sedam, Kniću 19.

U Kragujevcu je na bolničkom lečenju 60 opacijenata, od toga petoro je na respiratoru, a juče su otpuštena tri pacijenta, jedan iz Ćuprije i dva iz Novog Pazara.

"Korona se vratila i da je pobedili moramo da poštujemo sve preporuke koje smo odavno naučili. Potrebno je da budemo disciplinovani, da se striktno pridržavamo svih preporuka i pokažemo da znanje zaista znači i ponašanje", kaže direktor Instituta za javno zdravlje Kragujevac Dragan Vasiljević.