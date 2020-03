Tanjug | 22. mart 2020. 17:50 | Komentara: 0

ČAČAK - Nemanja Matić, inženjer koji je izlečen od virusa korona, sada se nalazi kod kuće u Čačku u izolaciji, koja mora da traje još 14 dana, oseća se dobro, odnosno tako da se, kako sam kaže, već vratio svojim svakodnevnim obavezama u domaćinstvu, poput „cepanja drva“.





Matić, koji je rođen 1982. godine, za Tanjug je ispričao kako je izgledalo kada je saznao da je zaražen virusom korona, kao i da nema nikakve indicije gde je mogao da se zarazi, jer zemlju pre toga dugo nije napuštao.

Prema njegovim rečima, prvo je osetio simptome slične gripu, nije kašljao za razliku od drugih, ali je imao bol u grlu, koji je „odjednom“ krenuo u toku noći.

Ujutru je imao temperaturu 37 sa 7, ali spremio se i otišao na posao, jer je imao važne sastanke misleći, kako je naveo, da može da izgura dan.

„ Srećom imao sam masku koju sam stavio, ne zato što sam sumnjao na koronu, već nisam hteo nikoga da zarazim gripom. Uveče kada sam se vratio kući imao sam temperaturu 38 sa 3 i otišao sam u čačansku bolnicu i sve ispričao“, priča Nemanja.

Ujutru, kada se već osećao dobro, testiran je.

„ Nalazi mi nisu bili baš sjajni zato su me i zadržali u bolnici i manje - više zato što mi je supruga trudna i pred porođajem je. Ujutru sam već bio dobro, a kada su me testirali, nalazi su pokazali da sam pozitivan i prebacili su me u Beograd na Infektivnu kliniku“, kaže Nemanja.

Kada je saznao da je zaražen nije osećao nikakav strah jer se, kako kaže, već osećao dobro i dobar je deo virusa već „pregurao na nogama“.

„ Doktorka mi je ujutru u 8.30 rekla da sam zaražen, a u 9.00 kada me je pregledala kazala mi je da sam izlečen. Šta dalje da vam pričam“, kaže Nemanja kroz osmeh i dodaje da je u bolnici u izolaciji proveo još 10 dana.

Navodi da je najlakši slučaj, jer je od pozitivnog do negativnog rezultata prošlo pet dana.

„ Meni su uzeli bris iz grla i nosa u sredu uveče, u četvrtak sam bio pozitivan, pošto sam se osećao dobro testirali su me u ponedeljak, nakon četiri dana i bio sam negativan“, ispričao je Nemanja.

Tretmanom koji je imao u bolnici je prezadovoljan, kao i svim medicinskim radnicima sa kojima je dolazio u kontakt, što je slučaj i sa ostalim pacijentima sa kojima je pričao.

Nakon što je utvrđeno da je zaražen, testirana je i Nemanjina supruga i testovi su pokazali da je negativna, a Nemanja kaže da mu to ipak nije promenilo razmišljanje o tome da li i ona ima virus, jer bio je u kontaktu sa njom.

„ Sve je pitanje trenutka testiranja, 14 dana može da bude negativan, a 14. dan pozitivan, a može da se desi i da drugi dan bude pozitivan“, kaže Nemanja koji smatra da je sve individualno i da zavisi od toga koliko je svaki organizam pojedinačno spreman da se izbori sa tim.