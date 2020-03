Tanjug | 19. mart 2020. 09:03 | Komentara: 0

Grad Niš doneo je odluku da svi ugostiteljski objekti budu zatvoreni dok traje vanredno stanje zbog novog korona virusa.





Gradonačelnik Niša Darko Bulatović kaže da je ta mera doneta u skladu sa preporukama Štaba za vanredne situacije i Kriznog štaba Vlade Srbije.





On je za TV Prva naglasio da ugostiteljski objekti mogu nesmetano da nastave sa dostavom hrane.





Podsetio je da je u tom gradu redukovan javni prevoz, da autobusi voze od pet do osam sati, zatim od 14 do 17 sati, a da je poslednji polazak od 21 do 23.30 sata za prevoz radnika.