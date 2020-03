E. V. N. | 17. mart 2020. 08:30 | Komentara: 0

DAN posle uvođenja vanrednog stanja u Leskovcu je bio gotovo uobičajen. Oko podneva su ulice bile pune, ali su se pojavili prvi sugrađani sa maskama na licu i s rukavicama. Popriličan broj starijih u šetnji se pravdao neodložnim obavezama, a u prodavnicama nema nestašica, mada vlada velika potražnja za svežim i suvim kvascem, te supama iz kesice. Zaposleni na kasama u pojedinim prodavnicima rade sa zaštitnim rukavicama, a u leskovačkim apotekama danima nema zaštitnih maski i rukavica, kao ni sredstava za suvo pranje ruku i alkohola. Iako su se juče pojavila u pojedinim apotekama, ubrzo su i prodata - uprkos ograničenjima u količinama za kupovinu.U smederevskim privatnim farmacijama nema zaštitnih maski i dezinfekcionih sredstava, a u objektima apotekarske ustanove "Smederevo" one koštaju od 400 do 520 dinara, u zavisnosti od toga da li imaju filter. Alkohola i asepsola ima, ali u ograničenim količinama.Opština u Rumi je već obezbedila sredstva za nabavku hiljadu litara dezinfekcionih sredstava koje će deliti vlasnicima radnji i sličnih objekata, kako bi ih motivisala na češće održavanje higijene, a kupiće i 150 zaštitnih odela, te 500 pari rukavica.Tekuća rezerva će u Inđiji biti iskorišćena za kupovinu maski koje će biti podeljene građanima.U Šapcu je obavezno nošenje maski i zaštitnih rukavica u objektima koji podrazumevaju veću izloženost riziku, pa će zaposleni u bankama, prodavnicama i na pijaci - posredstvom Odeljenja komunalne policije - dobiti potrebne količine. S obzirom na to da je lokalna samouprava iz sopstvenih rezervi obezbedila kontingent od 30.000 maski, one će biti deljene svima onima kojima je to neophodno da bi nastavili redovan rad.Za razliku od trgovina koje ne oskudevaju u namirnicama, u većini apoteka na teritoriji Prijepolja, Priboja i Nove Varoši juče nije bilo moguće kupiti maske i sredstva za dezinfekciju. Apotekari kažu da nestašica traje već pet dana, a samo privatni farmaceuti najavljuju da će nove količine zaštitnih sredstava stići za tri dana.