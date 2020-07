Slobodan Krstović | 11. jul 2020. 20:48 | Komentara: 0

ISPOD NIVOA VELIKANAKONFERENCIJA za medije na kojoj su roditelji ometali predsednika UO Bradajića i direktorku Rakasovu bila je dosta mučna.

- Ispod svakog nivoa i renomea Partizana. Mučno je sve to gledati. Možda je ta konferencija pravi pokazatelj toga gde je trenutno evropski vaterpolo gigant. Nadam se da to neće još dugo trajati - kaže Aleksić.





Aleksić veruje da, dokle god ima ljudi koji vole Partizan, nade ima:





BARSELONETA





- Situacija je vrlo neizvesna i teška, kao i u svim drugim zemljama i klubovima. Trenutno treniram i nadam se da ću uskoro otputovati u Barselonu. Ambicije kluba su i za narednu godinu najviše, mislim da imamo kvalitet za to. Očekujem visok plasman, pre svega u Ligi šampiona.

MILAN Aleksić ne može mirno, sa strane, da gleda kako se urušava Partizan. Slavni vaterpolista, kao i njegovi drugovi, želi da pomogne velikanu da stane na svoje noge i nastavi da stvara igrače za reprezentaciju Srbije.Priznaje i da nije ni slutio da crno-beli mogu da padnu na tako niske grane, da im je ugrožen i opstanak.- Motiv za ovu inicijativu bio je alarmantna situacija u kojoj se klub nalazi. Kap koja je prelila čašu je nedostatak osnovnih uslova za rad, pre svega dece u mlađim kategorijama i seniorske ekipe, uz more problema koji se nagomilavaju godinama, a između ostalog i odnos prema trenerima, igračima, roditeljima - ističe Aleksić.Milan je ime i prezime u vaterpolu stekao u Partizanu i zato mu teško padaju dani neizvesnosti.- Svi mi koji smo odrasli na Banjici i stasavali kao igrači, i pre svega ljudi, vrlo emotivno proživljavamo sve što se dešava u Partizanu već godinama. Posle osvajanja Lige šampiona, 2011, niko nije mogao da zamisli da klub može ovako nisko da padne. Da se razumemo, problema je bilo i ranije u Partizanu, ali sportski deo kluba je uvek funkcionisao. Nažalost, neke ljude koji su trenutno u klubu ne zanima sport i svesno uništavaju ugled i istoriju kluba. Ne svi - podvlači Aleksić.Trofejni vaterpolista oseća odgovornost, ali i obavezu da klubu pomogne onoliko koliko može.- Mislim da svako ko je proveo jedan deo svog života u njemu oseća na neki način odgovornost za ovo što se trenutno dešava, i mislim da je to normalno. Ja lično bih se osetio poraženim kada bi pred mojim očima klub propadao a da ne pokušam da pomognem da se to ne desi. Na kraju krajeva, naša je i dužnost i obaveza da to ne dozvolimo.- Mislim da svako na neki način treba da se uključi i pomogne koliko može. Imamo i obavezu prema istoriji kluba i navijačima koji su godinama tu da bar pokušamo da uradimo nešto. Nade uvek ima.Slavni vaterpolista priznaje da ima znači i podrška JSD Partizan, roditelja, igrača, trenera...- Svi su odavno svesni situacije u klubu. Naša inicijativa i angažovanost su na neki način bile okidač da se svi koji su nezadovoljini oglase. JSD Partizan je pružio podršku, ali pre svega na osnovu rešenja MOS, u smislu vraćanja kluba u legitimitet, a kasnije i podršku nama u procesu oporavka kluba. Hvala im na tome. Svaka podrška puno znači, a i lepo je videti da je partizanovcima stalo do toga da se što pre izađe iz ove situacije.Sukob dveju strana, koji je eskalirao na zasedanju skupštine 2. decembra prošle godine, u velikoj meri je potkopao temelje Partizana.- Sigurno je dosta usporio proces promena, ali je situacija takva. Najvažnije od svega je da se sve radi po zakonu i u skladu sa Statutom kluba. Klub pre svega treba vratiti u legalne tokove, u kojima trenutno nije.ALEKSIĆ se sprema za odlazak u Barselonetu...