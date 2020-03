Tanjug | 24. mart 2020. 09:26 | Komentara: 0

Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija pridružile su se zahtevu da se Olimpijske igre u Tokiju pomere za narednu godinu.U zvaničnom saopštenju Olimpijskog komiteta SAD ističe se da u sadašnjim okolnostima, čak i da se pandemija korona virusa smiri do leta, ne postoje uslovi za održavanje Igara."Čak i da se zdravstveni problemi smanje do leta, da postoji ogromno remećenje okruženja za trening, doping kontrole i procesa kvalifikacija za OI i smatramo da sve ovo ne može da se reši na zadovoljavajući način. Jasnije je nego ikad je da je put ka odlaganju Igara najbolji, a mi ohrabrujemo MOK da preduzme sve korake kako bi obezbedio sigurnost Igara i fer-plej uslove za sve".Prethodno, isti stav izneo je predsednik Olimpijskog komiteta Velike Britanije Hju Robertson."Ne vidimo način na koji ovo može da se održi kako je planirano", rekao je on za Bi-Bi-SiDan ranije od Igara u Tokiju odustali su Kanada, Australija i Poljska.