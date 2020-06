Novosti online | 29. jun 2020. 16:40 | Komentara: 0

Nekadašnji deveti igrač sveta, Švajcarac Mark Rose, brutalno je isprozivao Novaka Đokovića zbog dešavanja na Adrija turu. Švajcarac je istakao da Srbinu nije lako jer igra u eri Federera i Nadala.

- Jednostavno je glupo. Novak Đoković je prilično podvojena ličnost, šta god on rekao. Imam utisak da se on time hrani. Ne sudim o toj osobi jer svako ima svoje izvore motivacije i uverenja. Ali, generalno gledano, Novak Đoković je enigma. Teško mu je da se sa stanovištva popularnosti takmiči sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Mogu da razumem koliko je to frustrirajuće za njega. On je svetski broj jedan i sjajan igrač, ali suočava se sa dve legende - kazao je Federerov zemljak, inače olimpijski šampion iz Barselone.

Osvrnuo se i na nedavne izjave oca srpskog tenisera, Srđana, o Rodžeru Federeru. Srđan Đoković je o Švajcarcu rekao da je "ogroman šampion, ali nije dovoljno veliki kao Novak."

- Gledajući hronologiju prethodnih dana, već je bilo napada njegovo oca na Rodžera Federera, što smatram nedopustivim. Čak i ako volite svog sina više od ičega na svetu, ne možete govoriti takve stvari. Da je moj otac to rekao, otišao bih kući i rekao mu da ućuti.

Roset zaključuje da je protekli period bio loš za Novaka.