Tanjug | 28. jun 2020. 16:00 |

Kanadski teniser Miloš Raonić izjavio je da će Novaku Đokoviću trebati vremena da povrati poverenje teniske javnosti nakon dešavanja na Adria Touru.



Raonić, koji je rođen u Podgorici, imao je poziv Đokovića da bude deo Adria toura u Crnoj Gori, ali je taj turnir otkazan i pre desavanaj u Zadru.



"Nikada nisam igrao pred većinom mojih rođaka, pred mojom bakom, tetkama, stričevima. Razmišljao sam, ali ipak sam odlučio da ne idem u Evropu, ako će US open da se održi. Osećao sam da je to nepotreban rizik", rekao je Raonić za kanadski TSN.



Đokovićev turnir u Zadru otkazan je kada je bugraski teniser Grigor Dimitrov saopštio da je pozitivn na korna virus, a trenutno 30. teniser na ATP listi istakao je da će Đokoviću sada trebati vremena da povrati poverenje zbog svega toga.



“Znam da je Novak bio jedan od onih koji je bio protiv ideje o US openu, rekao je da ne vidi kako gren slem turnir može da se održi pod tim uslovima. Posle svega što se dogodilo, njegovo mišljenje o tome više nema mnogo težine, ne stoji mnogo iza toga... Za druge stvari, mislim da je vodio igrače na pozitivan način, ali ako gledamo sada ovu situaciju, biće mu potrebno vreme da povrati poverenje“, rekao je Raonić, koji se osvrnuo i na komentare Srđana Đokovića na račun Dimitrova, koga je označio kao nekog koje naneo štetu Srbiji, Hrvatskoj i njegovoj porodici.



“To su potpuno nekorektni komentari. Bilo je i drugih stvari koje su mogle da uzrokuju sve, možda Novakov odlazak na košarkašku utakmicu na kojoj se sreo sa Nikolom Jokićem koji je posle bio pozitivan. Mnogo je tu tračeva u ovom trenutku i mislim da je svrsishodnije u ovom trenutku fokusirati se na: ''U redu, nije uspelo, šta možemo da uradimo bolje kako bismo vratili teniske turnire?“, zaključio je Raonić.