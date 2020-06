Tanjug | 26. jun 2020. 18:50 | Komentara: 0

Nekadašnji nemački teniser Nikolas Kifer oštro je kritikovao održavanje turnira "Adria tur", kao i tenisere koji su na njemu učestvovali, ali i ukazao da zaraza na tom turniru dovodi u pitanje sprovođenje narednih Grend slemova.



"Zaraza je jasan signal i upozorenje ATP turu", naglasio je Kifer u intervjuu za nemački "t-online".



Kifer je podsetio da je planirano da se Rolan Garos igra pred publikom i upitao da li rizik nakon "Adria tura" neće biti previsok.



Takođe je oštro napao tenisere koji su se odazvali „Adria turu“.



Prema njegovim rečima neshvatljivo je o čemu su razmišljali Tim, Zverev i drugi igrači kada su prihvatili da igraju na turniru.



Ukazao je da je Viktor Troiki doveo čak i svoju trudnu ženu, ističući da se to "zdravim razumom" ne može objasniti.



Kifer, koji je u svojoj karijeri uspeo da bude četvrti igrač sveta, kritikovao je i okruženje igrača.



"Zverev i Tim imaju dobre savetnike i ne razumem kako su mogli prihvatiti poziv. Ali kada su ta dva tenisera tak naivna mora se postaviti pitanje da li u glavi imaju išta osim teniskih lopti", rekao je on.



Naglasio je da svaki igrač mora biti dovoljno zreo i iskusan da proceni više nego kritičnu situaciju.



Što se tiče „Adria tura“ kaže da je to sigurno bila dobra ideja da nije bilo publike, jer praksa i trening s mečeva nikada ne može da šteti.